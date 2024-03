Kimmich mag vertrekken bij Bayern München maar wil absoluut niet naar 3 topclubs

Bayern München is bereid om Joshua Kimmich komende zomer tegen de juiste prijs te verkopen, zo meldt Sky Sport-journalist Florian Plettenberg. De defensieve middenvelder overweegt Bayern slechts voor vijf verschillende Europese topclubs in te ruilen.

Kimmich ligt nog tot medio 2025 vast bij der Rekordmeister Het gerenommeerde Transfermarkt schat zijn huidige marktwaarde op 75 miljoen euro. Kimmich mag dus vertrekken uit Beieren, maar enkel bij een bod waar de regerend landskampioen tevreden over is.

De 82-voudig international van Duitsland staat volgens Plettenberg zelf ook niet onwelwillend tegenover een uitgaande transfer. “Hij staat ervoor open om met geïnteresseerde clubs in gesprek te gaan”, aldus de journalist.

Plettenberg schrijft dat Kimmich slechts vijf Europese topclubs in overweging neemt, mocht het daadwerkelijk van een vertrek bij Bayern komen. Manchester City, Liverpool, Arsenal, Real Madrid en FC Barcelona worden door hem allemaal als interesse opties beschouwd.

Een overgang naar Manchester United, Chelsea of Paris Saint-Germain is daarentegen al bij voorbaat door de 29-jarige rechtspoot uitgesloten.

Kimmich doorliep de jeugdopleiding van VfB Stuttgart, maar maakte zijn debuut in het betaald voetbal namens RB Leipzig. Bayern betaalde in januari 2015 8,5 miljoen euro om hem in te lijven. Kimmich groeide al snel uit tot een vaste waarde bij de Duitse grootmacht en speelde inmiddels 378 officiële duels, waarin hij 41 goals en 102 assists noteerde.

