Kieft snapt werkelijk niets van keuze Farioli bij Ajax: 'Hij voetbalt niet mee en wint geen duel'

Wim Kieft doet in KJEG zijn beklag over Francesco Farioli. De analist en tevens oud-aanvaller van Ajax vindt het onbegrijpelijk dat Wout Weghorst zondag startte bij Ajax uit tegen FC Twente, en dat Brian Brobbey pas in de slotfase werd ingebracht bij de bezoekers.

''Ik begrijp niet dat in een wedstrijd als tegen FC Twente Wout Weghorst speelt. Daar begrijp ik gewoon helemaal niks van'', vindt Kieft niet dat Farioli met de boomlange aanvaller moet starten bij Ajax.

''Omdat je die Weghorst alleen maar moet gebruiken als pinchhitter. Want hij voetbalt niet mee. Hij heeft geen duel gewonnen'', zag de voormalig aanvaller Weghorst behoorlijk worstelen in de Grolsch Veste. ''En daar kan hij niks aan doen. Dat is nou eenmaal de kwaliteit.''

''En die trainer... Zolang je het goed doet, heb je natuurlijk gelijk'', besluit Kieft zijn analyse over Farioli en de basisplaats voor Weghorst.

''Ja, maar weet je Wim, om nou twintig minuten voor tijd je beste speler eruit te halen...'', doelt René van der Gijp op Kenneth Taylor. ''Terwijl je eigenlijk zou moeten zeggen: 'Ik haal die Henderson eruit'. Want dat was in de tweede helft de minste. Dan denk ik: Waar zit ik nou naar te kijken, joh? Dan geef je ook Twente het idee van dat 2-2 genoeg is.''

''En je hebt gewoon een beetje lak aan het publiek'', voegt auteur Michel van Egmond daaraan toe, een stelling die Van der Gijp onderschrijft.

Ajax kwam tegen Twente tot tweemaal toe op achterstand. Dankzij doelpunten van Davy Klaassen en Bertrand Traoré werd alsnog een punt meegenomen uit Enschede.