Ki-Jana Hoever gaat volgende Europese topcompetitie aan zijn cv toevoegen

Ki-Jana Hoever (22) gaat op huurbasis spelen voor AJ Auxerre, zo meldt het Franse L'Équipe. De Amsterdamse verdediger staat nog twee seizoenen onder contract bij Wolverhampton Wanderers, waar hij niet in de plannen voorkomt. Bij Auxerre moet Hoever in de Ligue 1 vlieguren maken op een hoger niveau.

In het afgelopen anderhalf jaar speelde Hoever op huurbasis voor Stoke City. Daarvoor stalden the Wolves hem al een half jaar bij PSV, waar de jeugdinternational niet wist te overtuigen.

Auxerre promoveerde afgelopen seizoen naar het hoogste niveau van Frankrijk, waardoor Hoever de Ligue 1 aan zijn cv gaat toevoegen. De rechtspoot speelde namens Wolverhampton al twintig wedstrijden in de Premier League.

Premier League Wolverhampton Wanderers WOL 2024-08-25T13:00:00.000Z 15:00 Chelsea CHE

Ligue 1 Nantes FCN 2024-08-25T15:00:00.000Z 17:00 Auxerre AJA

De Engelse club betaalde in september 2020 een kleine 10 miljoen euro aan Liverpool om Hoever los te weken. Volgens Transfermarkt is zijn marktwaarde inmiddels gekelderd naar 4,5 miljoen euro. Hoever speelde in totaal slechts 25 officiële wedstrijden namens Wolverhampton.

Bij Auxerre wordt Hoever teamgenoot van de in Woerden geboren Eros Maddy. De twee Nederlanders kennen elkaar al van hun gezamenlijke tijd in Ajax Onder 17. Maddy zat tijdens het gewonnen openingsduel met OGC Nice (2-1) negentig minuten op de bank bij Auxerre.

In het shirt van Stoke kwam Hoever de afgelopen jaren tot 61 officiële wedstrijden, waarin hij het niet onverdienstelijk deed. De vleugelverdediger wist acht keer te scoren en leverde daarnaast zes assists af.

Hoever genoot een groot deel van zijn jeugdopleiding bij Ajax, maar koos er als tiener voor om zijn eerste profcontract te tekenen bij Liverpool. Uiteindelijk speelde hij vier officiële wedstrijden namens The Reds.