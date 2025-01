Kevin Diks krijgt er naast Borussia Mönchengladbach nog een optie bij in Bundesliga

Kevin Diks heeft er een optie bij in de Bundesliga. Vorige week werd bekend dat de 28-jarige verdediger van FC Kopenhagen komende zomer de overstap kan maken naar Borussia Mönchengladbach, maar nu heeft ook VfL Wolfsburg zich voor hem gemeld.

Dat wordt gemeld door Florian Plettenberg, van Sky Deutschland. Plettenberg maakte vorige week ook al melding van de interesse van Borussia Mönchengladbach in Diks.

“VfL Wolfsburg neemt nu ook deel aan de race om de handtekening van Kevin Diks”, aldus Plettenberg. “Borussia Mönchengladbach doet nog steeds zijn best om de 28-jarige centrale verdediger transfervrij over te nemen van FC Kopenhagen deze zomer.”

Diks speelt sinds de zomer van 2021 bij Kopenhagen, waar hij nog een contract tot komende zomer heeft. Inmiddels vindt de verdediger, die zowel als linksback, rechtsback én centrumverdediger uit de voeten kan, het tijd voor een nieuw avontuur.

De kans dat dat avontuur zich in Duitsland af zal spelen, lijkt dus steeds groter te worden. Wolfsburg staat momenteel zevende in de Bundesliga, en doet daarmee nog volop mee om de tickets voor Europees voetbal. Borussia Mönchengladbach bezet plek elf.

In Denemarken is Diks een vaste basisspeler en voor een verdedigende kracht overlegt de enkelvoudig international van Indonesië uitstekende statistieken. Na zestien competitieduels dit seizoen staat de teller op vier doelpunten en drie assists.

Kopenhagen is verwikkeld in een spannende strijd om het kampioenschap. Met 33 punten voert de ploeg de ranglijst aan, maar FC Midtjylland (ook 33 punten) en Randers FC (30 punten) hijgen in de nek.