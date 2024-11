Kevin De Bruyne moet plots glimlachen als hij naam van Nederlandse analist hoort

Kevin De Bruyne heeft maandag, samen met zijn trainer Pep Guardiola, vooruitgeblikt op het Champions League-duel van Manchester City met Feyenoord aankomende dinsdag. Daarbij ging de Belgische spelmaker onder meer in op zijn contract bij the Citizens.

De 33-jarige middenvelder loopt komende zomer namelijk uit zijn contract in Manchester. Op de persconferentie wilde De Bruyne weinig kwijt over zijn nabije toekomst. Het zou zomaar kunnen zijn dat de 107-voudig international bezig is aan zijn laatste maanden bij de regerend landskampioen.

Het is voor de technicus een frustrerend seizoen. Sinds het duel met Brentford in september worstelt De Bruyne met een slepende hamstringblessure. De afgelopen twee competitieduels, die beide verloren werden, deed de spelmaker een kwartiertje mee.

"Ik weet het eerlijk gezegd niet", antwoordde De Bruyne toen hem gevraagd werd naar waar hij volgend seizoen speelt. "Als er geen gesprekken komen, dan is dit mijn laatste seizoen bij City. We zouden aan het begin van het seizoen praten, maar ik raakte toen geblesseerd tegen Brentford."

De Bruyne blijft rustig onder de onzekere situatie. "Ik had een gesprek in de zomer, maar toen was ik geblesseerd en voelde ik me mentaal niet klaar om erover te praten. Ik maak me er niet druk om, er is geen haast. Ik wil nu eerst gewoon weer lekker spelen en dan zullen we het zien.

De recente contractverlenging van zijn manager, Guardiola, zou mee kunnen spelen in de afweging om al dan niet te blijven. "Het zou kunnen helpen dat Pep blijft", zei De Bruyne, die ook nog mooie woorden over had voor huidig ESPN-analist Mario Been. De betaalzender vroeg daar tijdens het perspraatje expliciet naar.

De twee werkten samen met elkaar tijdens hun gezamenlijke periode bij KRC Genk. De Belg stak veel op van zijn Nederlandse coach. "De Nederlandse school kwam er meer aan te pas. Meer voetbal, meer aanval. We leerden veel onder hem. Hij heeft me progressief beter gemaakt als speler."