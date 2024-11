Kenneth Perez vindt Ajax de absolute favoriet voor de tweede plek in de Eredivisie, zo laat hij weten bij Dit Was Het Weekend van ESPN. Perez verwachtte aan het begin van het seizoen dat de Amsterdammers niet verder zouden komen dan een vijfde plaats, maar wil nu zijn voorspelling bijstellen.

“Wil je eens iets geks horen?”, vraagt Perez aan Kees Kwakman. “Ajax is absoluut de favoriet voor de tweede plaats. Eigenlijk is dat best wel gek om te zeggen, toch?”, lacht de Deen vervolgens.

Vorig seizoen werd Ajax vijfde in de Eredivisie, maar dit seizoen lijkt er na een reeks goede resultaten veel meer in te zitten. Inmiddels staat Ajax op de derde plaats, met twee punten minder dan FC Utrecht.

“Ik had ze zelf op plek vijf voorafgaand aan het seizoen, maar als je dit nu ziet… Het is gevaarlijk om te zeggen, maar het ziet er echt goed uit ten opzichte van bijvoorbeeld AZ en Feyenoord, die slechts vier goede dagen hebben gehad.”

Ook Kwakman is onder de indruk van de recente resultaten van Ajax. “Ik was een aantal weken geleden bij die wedstrijd tegen Willem II. Als je toen had gezegd dat ze tien punten uit deze vier wedstrijden hadden gehaald, dan had ik gezegd: Je bent niet goed!”

Kwakman is gecharmeerd van de keuzes die Francesco Farioli maakt. “Die Akpom, dat is wel heel grappig, hè. Daar had niemand het over. Het ging alleen maar over Weghorst en Brobbey. Vandaag zet hij (Farioli, red.) Akpom aan de zijkant en laat hij hem gewoon weer negentig minuten staan.”

“Bij die tweede goal is hij belangrijk”, complimenteert Kwakman de 29-jarige Engelsman. “Het is ook wel knap van zo’n trainer om die jongen er bij te houden. Hij speelt een tijdje niet en dan stel je hem in zulke belangrijke wedstrijden op. Ik vind het wel knap dat hij dan ineens in de basis staat.”