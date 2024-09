Kenneth Perez trekt bij ESPN uiterst pijnlijke vergelijking tussen PSV en Ajax

Karim El Ahmadi is niet onder de indruk van het spel van PSV tegen Fortuna Sittard, zo laat hij weten bij Dit Was Het Weekend. De analist van ESPN zag hoe de Eindhovenaren enorm slordig aan de bal waren en lichtte bovendien Johan Bakayoko uit, die volgens hem in de knoop zit met zichzelf. Kenneth Perez trekt vervolgens een pijnlijke vergelijking tussen PSV en Ajax.

“Er waren vooral veel slordigheden van spelers waarvan je het eigenlijk niet verwacht”, begint El Ahmadi zijn analyse van de wedstrijd van PSV tegen Fortuna Sittard. De analist licht vervolgens een moment van balverlies van Jerdy Schouten uit. “Hij had dat ook wel een beetje tegen Juventus. Er waren heel veel mindere momenten in de eerste helft.”

“In grote wedstrijden kun je echt nog wel tegen een paar flinke ketsers aanlopen als je zo speelt”, waarschuwt El Ahmadi PSV. Vervolgens wijst hij de slechtste speler aan de kant van de Eindhovenaren uit.

“Johan Bakayoko, het lijkt wel alsof hij aan het worstelen is met zichzelf. Tegen Juventus speelde hij ook niet echt een beste wedstrijd.” Perez denkt dat de nederlaag tegen Juventus (3-1) toch een beetje in het hoofd van sommige PSV-spelers gaat zitten, al is dat nog geen reden om je zorgen te gaan maken.

“Juist bij PSV zit, vind ik, de individuele klasse. Die beschikken over spelers die uit het niets een tegenstander kunnen passeren, de bal in de kruising kunnen leggen, kunnen versnellen. Al die individualisten, die echt iets kunnen beslissen, zitten nu bij PSV en niet bij Ajax, zoals we altijd verwachtten. Dus zij winnen dit soort wedstrijden bijna altijd.”

Even later, wanneer de schitterende vrije trap van Malik Tillman ter sprake komt, legt Perez opnieuw een pijnlijke link met Ajax. “Omdat wij weinig tot geen spelers hebben in de Eredivisie die een vrije trap kunnen nemen, wordt dit als bijzonder beschouwd. Maar om weer de link naar Ajax te leggen, daar neemt Jordan Henderson de vrije trappen, hè.”

“Henderson heeft bij zijn vorige clubs nog nooit een vrije trap mogen nemen. Dat zet wel aan tot nadenken”, besluit Perez. “Maar het was wel een mooie goal”, sluit de Deen af met een compliment naar Tillman.