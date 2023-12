Kenneth Perez noemt het enige minpunt van Feyenoord-trainer Arne Slot

Feyenoord is dit Eredivisie-seizoen al twee keer benadeeld door de arbitrage, zo benadrukte trainer Arne Slot zondag na de 0-4 overwinning op Heracles Almelo. ESPN-analist Kenneth Perez kan de uitleg van Slot begrijpen, maar geeft aan zich te ergeren aan het gedrag van de oefenmeester tegenover scheidsrechters.

Op de persconferentie in Almelo ging het na afloop over het verschil tussen de Eredivisie en de Champions League. Slot wees erop dat er ‘drie verschillende wedstrijden’ bestaan binnen de wedstrijden. Naast het vertoonde spel en standaardsituaties spelen ook arbitrale beslissingen een belangrijke rol.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

“Als je kijkt naar de ‘derde wedstrijd, die van de scheidsrechterlijke beslissingen’ dan is het het ene jaar beter dan het andere jaar”, gaf Slot aan. Dit jaar hebben wij twee competitiewedstrijden gehad, waarbij we van de KNVB terugkoppeling hebben gekregen dat er bij wedstrijdbepalende momenten beslissingen zijn genomen die niet in ons voordeel waren. Helaas voor ons gebeurde dit in twee duels die we niet hebben gewonnen.”

Het betrof onder meer de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard (0-0). De doorgebroken Santiago Gimenez werd onreglementair gevloerd door Rodrigo Guth, maar de verdediger van Fortuna kreeg geen rode kaart van scheidsrechter Rob Dieperink, terwijl de dienstdoende VAR eveneens niet ingreep. Bart Nieuwkoop kreeg in die wedstrijd wél rood op aanraden van de VAR. Anderhalve maand later kreeg Giménez geen strafschop in de met 2-1 verloren uitwedstrijd tegen FC Twente na een overtreding van Robin Pröpper.

Slot weigerde de twee verkeerde beslissingen echter als excuus aan te voeren. “Dat is gewoon geluk of pech, daar zoek ik verder niks achter. Als we van de ‘derde wedstrijd’ niet meer afhankelijk willen zijn, moeten we beter worden in de ‘eerste en tweede wedstrijd’. Met name in de standaardsituaties.”

Reactie Perez

Perez reageerde zondag in het ESPN-programma Dit was het Weekend op de uitleg van de trainer van Feyenoord. “Het enige minpunt van Arne Slot is hoe hij zich gedraagt tegenover scheidsrechters", stak de Deense analyticus van wal. "Dit probeert hij nog normaal uit te leggen door terug te kijken op het seizoen, maar dat hij blijft zeiken over de scheidsrechters stoort mij.”

“Ik snap dat deze verkeerde beslissingen vervelend zijn, maar hij laat in dit verhaal alle momenten weg waar Feyenoord beslissingen mee heeft gehad. Die zullen er vorig seizoen richting het kampioenschap en dit seizoen ongetwijfeld ook zijn geweest", aldus Perez.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties