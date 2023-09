Kenneth Perez lacht na Ajax - Feyenoord: ‘Bloedsnel, maar hij is echt zó blind’

Zondag, 24 september 2023 om 17:08 • Mart van Mourik • Laatste update: 17:35

Kenneth Perez heeft zijn twijfels bij Yankuba Minteh. Na afloop van het gestaakte duel tussen Ajax en Feyenoord (0-3 tussenstand) laat de analyticus voor de camera van ESPN weten dat hij de buitenspeler van Feyenoord ‘te blind’ vindt, terwijl de woorden over Santiago Giménez wél lovend zijn.

“Wij hadden het er aan het begin van het seizoen over hoeveel goals Feyenoord wel niet heeft laten vertrekken”, stipt Perez aan. “Toen dachten we: hoe moet dat nu verder? Maar ze maken nu meer goals dan ooit! Dus andere spelers staan nu op. Bij Paixão had ik wel iets van: hij zal meer goals gaan maken dan afgelopen seizoen, omdat hij nu wat meer ervaring heeft. Stengs heeft in het algemeen géén rendement en Giménez blijft zijn goals wel maken.”

“Bij Minteh moet je nog maar kijken of hij zijn goals gaat maken”, vervolgt de analist. “Ik betwijfel het eerlijk gezegd, want dat is iets te blind allemaal. Hij is wel echt bloedsnel en dat is een gebruikelijke combinatie. Maar mag ik even iets zeggen? Giménez: wat een goede speler. Knap man”, aldus Perez, die onderbroken wordt door Mario Been.

“Giménez is echt fantastisch. Voor de eerste goal had hij nog geen bal geraakt, maar hij maakt hem echt fantastisch af. Het scorend vermogen van Feyenoord is natuurlijk wel enorm. Als je ziet hoeveel kansen ze afmaken. Feyenoord speelde niet geweldig, maar de fouten die Ajax maakte werden echt meteen afgestraft. Dat is toch wel topclubwaardig vind ik”, besluit Been.