Kenneth Perez: ‘Hij is de beste bij Ajax, hij doet het echt geweldig’

Kenneth Perez is zeer positief over het optreden van Diant Ramaj. Halverwege het Conference League-duel met FK Bodø/Glimt leidt Ajax met 0-1 dankzij een voltreffer van Steven Berghuis. De Amsterdammers spelen overigens zeer onwennig, concludeert de analyticus in de studio van ESPN.

Ajax had nog geen kans gecreëerd, totdat de 34ste speelminuut aanbrak. De bal werd veroverd op de helft van Bodø en Berghuis speelde Brobbey aan op de linkerflank. De spits legde de bal vervolgens klaar op de penaltystip, waar de doorgelopen Berghuis stond en hard raak schoot: 0-1.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Erg zuur voor de Amsterdammers is overigens het vroegtijdige uitvallen van Brobbey. De spits moest zich enkele minuten voor rust laten vervangen door Chuba Akpom, al is vooralsnog niet helemaal duidelijk wat de klachten van Brobbey precies zijn.

Kees Kwakman concludeert dat de tactiek van Ajax redelijk werkt, maar duidelijk is voor hem dat de spelers het niet gewend zijn. “Ze kiezen voor een realistischere speelstijl. Ze zakken volledig terug. Je ziet toch dat het heel onnatuurlijk is. Ze herkennen de momenten niet waarop je moet drukzetten op de bal.”

Perez sluit zich aan bij zijn collega. “Het is echt niet normaal. Het is wel een manier om het te doen, maar dit zit zó niet in het DNA. Het staat 0-1 voor Ajax, maar Bodø/Glimt krijgt, ondanks de vele mensen bij Ajax, echt veel kansen.”

De analist is het meest positief over de doelman van de Amsterdammers, die net als in het heenduel in zijn ogen de uitblinker is. “Wederom is de beste aan de kant van Ajax Ramaj. Hij doet het echt geweldig”, aldus Perez.



Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties