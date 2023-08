Kenneth Perez heeft grote twijfels: ‘Als dit je belangrijkste aankoop is...’

Kenneth Perez is nog niet onder de indruk van de aankopen bij Feyenoord, zo vertelde hij maandagavond in Voetbalpraat. De Rotterdammers zijn met een valse start begonnen aan het nieuwe voetbalseizoen en wisten zowel van Fortuna Sittard (0-0) als Sparta Rotterdam (2-2) niet te winnen. Calvin Stengs en Ramiz Zerrouki moeten het vooral ontgelden, maar ook Thomas van den Belt overtuigt nog niet bij het journaille.

Perez is van mening dat Stengs 'ontzettend goed kan voetballen. "Maar als dit je belangrijkste aankoop is... Je belangrijkste aankoop moet een gamechanger zijn. Iemand die iets betekent voor je ploeg. Dat is Stengs niet. Ik denk dat hij fantastisch meevoetbalt als alles weer op rolletjes loopt. Dan laten we acties zien hoe goed hij kan voetballen. Maar het gaat erom wanneer je bij Sparta-uit in de problemen zit. Het gaat erom dat hij dán een vrije trap neemt of een actie inzet. Dat is voor mij een gamechanger die veel geld waard is. Dit vind ik heel veel geld voor een meeloopvoetballer."

Freek Jansen, ook aanwezig in het praatprogramma, is benieuwd hoe Stengs zich ontwikkelt. "In zijn tijd bij AZ was het ook soms heel wisselvallig. De ene wedstrijd was het goed, dan weer iets minder. Je hoopt bij hem te zien dat hij structureel het niveau van Feyenoord aankan. Dat is ook het vertrouwen van Feyenoord in hem. Je merkte gisteren (zondag, red.) ook; wat is nou zijn positie? Moet je hem als nummer 10 gebruiken of vanaf rechts laten spelen? Hij is wel een type speler die het op een gegeven moment moet laten zien. Hij heeft iets flegmatieks over zich heen. Het moet wel vallen."

Zerrouki

Sjoerd Mossou beoordeelt de transferzomer van Feyenoord tot dusver met een 6-. "Dat is nog net voldoende", lacht de journalist van het Algemeen Dagblad. "Maar je wordt er geen kampioen mee. Er zijn weinig verbeteringen. Er zitten geen spelers bij waarvan je zegt dat ze het niveau niet aan kunnen, zo erg is het ook niet. Maar Zerrouki vind ik wel opvallend. Daar kun je je niet in vergissen. Je weet wat hij wel en niet kan. Nu komen ze tot de conclusie dat hij niet past in de mix op het middenveld. Dat is toch eigenlijk best gek?"