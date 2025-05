Kenneth Perez over Ajax-speler: 'Hij is het ene moment 23 jaar en het andere moment 46 jaar!'

De wedstrijd tussen FC Groningen en Ajax wordt ook bij Voetbalpraat op ESPN uitvoerig nabesproken. Kenneth Perez is kritisch op de manier waarop de Amsterdammers het duel over de streep probeerden te trekken, terwijl hij ook zijn licht laat schijnen op Bertrand Traoré. “Het ene moment is hij 23 en het andere moment 46.”

Ajax kwam in de absolute slotfase tegenover tien man te staan nadat Luciano Valente een rode kaart kreeg voor een tackle op Jordan Henderson. Perez is niet te spreken over de manier waarop de bezoekers het duel probeerden uit te spelen.

“Ze komen met elf tegen tien te staan. Tóch zie je ze wéér de bal de hoek in spelen. Dan denk je: waarom ga je de bal niet gewoon rondspelen? Even serieus, man!”, windt Perez zich op. “Als de backs de bal kregen schoten ze hem naar voren. Waarom?!”

“En ze spelen wel bij Ajax, hè. Ze kunnen allemaal goed voetballen”, haakt Danny Koevermans in. Karim El Ahmadi: “Ik vind dat er bij Ajax meer spelers lopen die beter zijn zonder bal dan met de bal. Dat vind ik dan, hè.”

Perez gaat stuk om die analyse. “Je zegt het ook met een stalen gezicht!”, zegt hij tegen El Ahmadi, die dan verdergaat. “Nee, dat vind ik wel. Je hebt Steven Berghuis en Kenneth Taylor die goed zijn aan de bal, maar voor de rest valt dat ook wel mee, vind ik.”

“En Mika Godts”, reageert Perez. “Je ziet bij hem wel iets van dreiging. En Traoré is het ene moment 23 en het andere moment 46. Hij struikelt over zijn benen, maar even later heeft hij weer heerlijke acties.”

“We hadden het er maandag ook al over. Het zou eigenlijk het failliet van het Nederlandse voetbal zijn als dit Ajax met deze kwaliteit kampioen zou worden. Het kan nog, want het boek is nog niet af”, sluit de Deen af.