Kenneth Perez ergert zich kapot aan twee Feyenoorders: ‘Het gaat allemaal zó langzaam!’

Kenneth Perez is geschrokken van het niveau van enkele spelers van Feyenoord tijdens de verloren wedstrijd tegen FC Utrecht (1-2). De analist beseft ook dat dit te wijten is aan het ontbreken van sterkhouders Quinten Timber en Hwang In-beom, zo laat hij weten bij Dit Was Het Weekend op ESPN.

Perez vindt dat men het gemis van Timber en Hwang niet mag onderschatten. “Dat is natuurlijk wel echt wat, hè. De vervangers waren vandaag namelijk gewoon echt niet goed genoeg”, doelt de analist op Ramiz Zerrouki en Calvin Stengs.

“Stengs grossierde in foute ballen en hij kwam geen moment echt op tempo. Dit gaat zó langzaam”, aldus Perez, terwijl hij enkele zwakke momenten van Stengs laat zien. Zijn rol in de wedstrijd is natuurlijk wel om voor aanvallende inbreng te zorgen, maar dat lukte steeds net niet.”

Ook Zerrouki maakte andermaal een zwakke indruk op Perez. “Van Zerrouki is het natuurlijk algemeen bekend dat het veel te traag gaat allemaal. Hij is veel te langzaam in zijn handelen en denken. Zijn rol is om de bal naar de goede kleur te spelen en duels te winnen, maar hij verloor vandaag 67 procent van zijn persoonlijke duels.”

“Tegen een elftal als FC Utrecht, dat goed gegroepeerd verdedigd, moet er iets gebeuren vanuit de nummer 10”, richt Perez zich weer tot Stengs. “Daarvan wordt geacht dat ze creatief zijn, maar vandaag kwam daar heel weinig tot niets uit.”

“Het is ook al langer bekend dat Zerrouki een verzwakking voor Feyenoord is. Als hij speelt, duurt het allemaal wat langer. Hij doet ook wel een aantal goede dingen en had een aantal goede tackles, maar het vervullen van zijn rol lukte niet.”

Zonder Hwang en Timber verloor Feyenoord dus met 1-2 van Utrecht. Hierdoor raakt de tweede plek steeds verder uit zicht voor de Rotterdammers. Het gat met de huidige nummer twee Ajax bedraagt nu zeven punten. Utrecht is ondertussen de trotse nummer drie in de Eredivisie.