Kenneth Perez adviseert Ajax: ‘Het is een trainer die gewend is…’

Kenneth Perez is enthousiast over Kjetil Knudsen. Volgens de Deen zou de Noor een geschikte trainer zijn om Francesco Farioli op te volgen bij Ajax.

Sinds het vertrek van Francesco Farioli gonst het van de speculaties wie de Italiaan gaat opvolgen. De namen van Paul Simonis, Michael Reiziger en Erik ten Hag deden al snel de ronde, maar geen van hen is nog in beeld.

Simonis verlengde bij Go Ahead Eagles, Reiziger blijft bondscoach van Jong Oranje en Ten Hag is inmiddels gepresenteerd als de nieuwe trainer van Bayer Leverkusen, als opvolger van Xabi Alonso.

Bij VoetbalPraat van ESPN komt de trainerskwestie van Ajax ook ter sprake. De naam van Knudsen wordt genoemd. “Ik ben er vorig jaar geweest, toen Ajax daar speelde. Ze speelden niet alleen Ajax volledig van de mat, maar ook dit jaar, ook in Europa, spelen ze weer altijd aanvallend voetbal”, geeft Willem Vissers van de Volkskrant aan.

Perez kan zich daarin vinden. “Het lijkt mij een hartstikke goede keuze. Het is een trainer die gewend is om het te doen met wat er is en daar op een aanvallende manier een team van te maken”, ziet de analist.

"Ajax zit in een lastige spagaat. Ze moeten spelers verkopen, ze hebben spelers die ze niet kúnnen verkopen en ze moeten het met minder budget doen, ondanks de Champions League-miljoenen”, analyseert de Deen.