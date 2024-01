Kelvin de Lang gaat in op vragen over contractverlengingen Hato en Misehouy

Ajax heeft goede hoop dat Jorrel Hato op korte termijn zijn contract bij Ajax verlengt, zo meldt Kelvin de Lang, de tijdelijke technisch directeur van de Amsterdammers, in gesprek met het Algemeen Dagblad. Het zeventienjarig toptalent ligt momenteel nog tot medio 2025 vast, maar kan rekenen op interesse van meerdere topclubs.

The Telegraph meldde afgelopen donderdag nog dat Arsenal een transfer van Hato aan het voorbereiden is, waarna transfermartkexpert Rudi Galetti berichtte dat Chelsea in de jonge centrumverdediger eveneens een geschikt profiel ziet om de verdediging te versterken.

Bayern München en Borussia Dortmund voegden zich afgelopen zondag in het rijtje geïnteresseerde clubs. Volgens Sport Bild houden de twee Duitse grootmachten de contractsituatie van de Oranje-international goed in de gaten.

Ajax probeert momenteel het jeugdcontract van Hato, dat in 2025 afloopt, te verlengen. “We willen graag dat hij blijft en we hebben ook goede hoop dat we eruit gaan komen”, laat De Lang weten.

De tijdelijke technisch directeur erkent dat witte rook misschien te lang heeft geduurd. “Maar er hebben ook wisselingen in ons management plaatsgevonden. Maar ik heb goede hoop dat we eruit gaan komen. Het is logisch dat we er veel aandacht aan besteden. Waar het op hangt? Daar kan ik niks over zeggen.”

Aflopende contracten Misehouy en Martha

De Lang geeft aan dat Ajax ook in gesprek is met Gabriel Misehouy en Ar'jany Martha. Beide talenten beschikken in Amsterdam over een aflopend contract. “In het algemeen kan ik zeggen dat we graag verder gaan met jongens die heel graag voor Ajax spelen. Wij vinden dat we juiste club zijn - en dat is ook bewezen in cijfers - om een kans te krijgen en je als jonge speler door te ontwikkelen.”

De tijdelijke technisch directeur benadrukt dat Ajax een sportief plan heeft en hoopt dat spelers daar in mee willen. “We proberen onze talentvolle jeugd te behouden, maar niet ten koste van alles. Ook deze onderhandelingen lopen nog.”

