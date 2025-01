Keihard oordeel: 'Mohamed Ihattaren is veel te beperkt, totaal niet geschikt voor de top'

Kenneth Perez denkt niet dat Mohamed Ihattaren uit het juiste hout gesneden is om de top van het voetbal te halen, zo spreekt de immer kritische Deen uit bij Dit was het Weekend van ESPN. Perez ziet dat de sierlijke middenvelder te veel gebreken heeft.

Op de vraag van presentator Jan Joost van Gangelen of Ihattaren wat Perez betreft niet opvalt bij RKC Waalwijk, antwoordt Perez gevat. "Hij valt op omdat achttien van de spelers op dat veld al moeite hebben om iets te doen met dat ronde ding. Dan valt het op als een speler een pass geeft met buitenkant voet en een bal neerlegt waar deze heen moet."

"Ik heb vandaag even zitten kijken zonder vooroordelen", doelt Perez op het treffen tussen RKC en Willem II (2-0), waarin Ihattaren 84 minuten meedeed. "Hij is in mijn ogen totaal niet geschikt voor de top in het hedendaagse voetbal. Daar is hij echt veel te beperkt voor", oordeelt de analyticus hard.

"Ihattaren kan één onderdeel van het voetbal ongelooflijk goed: het deel aan de bal", heeft Perez ook nog een compliment in huis, al volgen er gauw weer harde teksten. "In het hedendaagse voetbal kom je daar niet mee weg, als je het hebt over de absolute top. Dan moet je én dat kunnen wat hij al kan, én een atleet zijn."

"Hij wordt nooit een atleet, hij is daar veel te gemakzuchtig in", denkt de analist. "Hij heeft de mentaliteit er niet voor. Dat is, denk ik, gebleken in de laatste jaren. Om een complete voetballer te zijn moet je eigenlijk vier of vijf onderdelen heel goed beheersen."

"Hij kan voetballen als de beste, maar dat is één onderdeel", vervolgt Perez zijn relaas. "Dan heb je nog de mentaliteit, het fysieke, de snelheid, het doorzettingsvermogen. Al die dingen die eigenlijk niet zo veel met de bal te maken hebben, daar is hij niet zo goed in."

Mocht Ihattaren zijn mentale voorwaarden ten goede kunnen veranderen, is de oud-middenvelder meer hoopvol gestemd. "Hij is 22. Hopelijk is hij over vier of vijf jaar volwassen en valt het wat beter. Maar wat ik net ook zeg, er zijn zo veel onderdelen. De rest van de spelers op het veld kunnen nog geen tiende van wat hij kan, maar zij zijn verder als voetballer, omdat het veel omvattender is."