Kees Smit onthult om welke disciplinaire reden hij op de bank is gezet: ‘Heel dom’

Kees Smit schitterde afgelopen donderdag nog met AZ in het Europa League-duel met Fenerbahçe (3-1), maar Maarten Martens besloot hem toch op de bank te zetten in de verloren Eredivisie-wedstrijd tegen Willem II (1-2). Na afloop vertelt het achttienjarige toptalent waarom hij niet mocht beginnen.

Na de Europa League-avond was Smit de bewierookte man. Met een zeer fraai doelpunt en een geniale assist bezorgde hij AZ de klinkende zege op Fenerbahçce. Hij hoopte ook tegen Willem II beloond te worden met een basisplek, maar dat zat er niet in.

“Ik was zaterdag te laat gekomen”, zo verklaart Smit voor de camera. “En dat had ik niet goed gecommuniceerd naar de trainer. Dat is gewoon heel dom van mezelf, want anders had ik volgens mij mogen beginnen.”

“Helaas heb ik die fout gemaakt en nu moet ik zorgen dat dat me nooit meer overkomt. Ik dacht dat ik mijn wekker had gezet, maar ik denk dat ik het vergeten was. Of ik heb hem niet horen gaan. Toen werd ik wakker gebeld en was ik al veel te laat”, aldus Smit.

Na de rust kwam Smit nog wel binnen de lijnen voor Dave Kwakman en moest hij met zijn ploeg een 0-2 achterstand weg zien te poetsen. Mexx Meerdink kon nog wel de aansluitingstreffer aantekenen, maar een gelijkspel zat niet meer in het vat.

Kyan Vaesen en Cisse Sandra verzorgden de Tilburgse doelpuntenproductie. Door de nederlaag zien de Alkmaarders het gat met nummer vijf FC Twente oplopen tot vijf punten. Willem II staat negende.

Na de interlandbreak volgen tot aan de winterstop achtereenvolgens nog wedstrijden tegen Sparta (uit), Heracles Almelo (thuis), Ajax (thuis), NAC Breda (uit) en FC Twente (thuis).