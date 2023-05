Kees Luijckx zag ‘hele gekke dingen’ op training NAC Breda voor MVV-uit

Zaterdag, 27 mei 2023 om 20:02 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 21:10

Kees Luijckx kijkt uit naar de rentree van Elías Már Ómarsson in de basis van NAC Breda. De IJslander moest het heenduel in de Keuken Kampioen Play-Offs met MVV Maastricht (1-0) dinsdag aan zich voorbij laten gaan vanwege een lichte knieblessure. Hij is zaterdagavond echter fit genoeg om te starten tijdens de return in de Geusselt. Luijckx zag Ómarsson de dag ervoor op de afsluitende training enkele fraaie acties maken.

“Ik was thuis en dacht: verdomme, joh. NAC traint vandaag (vrijdag, red.) gewoon in Zundert bij een amateurclub die op een kunstgrasveld speelt.”, zegt Luijckx tijdens de voorbeschouwing op de return tussen MVV en NAC. “Ik ging even kijken, dat is altijd interessant. Ik heb natuurlijk extra op Ómarsson gelet. Het is heel makkelijk om te zeggen dat hij het verschil kan maken tijdens de return tegen MVV, maar dat is ook echt bij hem. Hij speelt heel direct, zijn aannames zijn altijd naar voren toe. Wat mij gisteren opviel is dat hij alles met links deed, want hij is geblesseerd aan zijn rechterknie.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Smaakmaker Ómarsson geniet bij NAC: ‘Ik heb totaal geen spijt van mijn keuze’

Voetbalzone sprak onlangs met Ómarsson over zijn eerste halfjaar bij NAC Breda. Lees artikel

Luijckx genoot op de training van de aanvaller van NAC. “Ómarsson deed gekke dingen met zijn links, maar echt hele goede gekke dingen. Hij kreeg een bal bij de tweede paal en à la Marco van Basten joeg hij de bal tegen de kruising. Ik zat te kijken met Peter Maas, de technisch directeur van NAC, en we keken elkaar aan, zo van: ‘Wat gebeurt hier dan?’, die bal was echt ongelofelijk. Ómarsson kan geweldige dingen doen. Soms verliest hij ook heel eenvoudig de bal, maar dat heeft te maken met het risico dat hij in zijn spel legt.”

“Het is grappig, want zijn focus gaat op zijn linkerbeen liggen omdat hij met zijn rechterbeen misschien toch niet voluit kan schieten”, vervolgt Luijckx. Daar word je linkerbeen automatisch beter van. Dat heeft te maken met focus. Je denkt: dit is het enige been waar ik mee kan scoren, bewijs van spreken.” Ómarsson werd eerder deze maand uitgeroepen tot beste speler van de vierde periode in de Keuken Kampioen Divisie. De aanvaller kwam in de winterstop over van de Ligue 2-club Nîmes Olympique. Na een enigszins stroeve start in Breda was hij in de laatste tien duels goed voor negen goals.