NAC Breda zet met moeizame zege op Jong PSV grote stap richting play-offs

NAC Breda heeft in de Keuken Kampioen Divisie een belangrijke zege geboekt met het oog op de play-offs voor promotie. Op eigen veld werd Jong PSV enigszins moeizaam verslagen: 2-0. Martin Koscelník kopte de ploeg van Jean-Paul van Gastel in de eerste helft op voorsprong. Tien minuten voor tijd zorgde Aimé Omgba voor de beslissing. Door de overwinning is de play-offs zo goed als zeker voor de Bredanaars.

Beide ploegen openden slordig in het Rat Verlegh Stadion, maar de eerste kans was voor NAC. Na goed terugleggen van Elías Már Ómarsson was de kans voor Dominik Janosek, maar de Tsjech peerde helemaal mis.

NAC liet halverwege de eerste helft nog maar eens zien dodelijk te zijn via standaardsituaties. Na 26 minuten kopte Koscelník uit een hoekschop van Janosek bij de eerste paal knap binnen: 1-0. Daarna had Jong PSV lange tijd het beste van het spel.

Voor rust resulteerde dat in één echt grote kans voor de Eindhovenaren, waarbij Pepijn van de Merbel in actie moest komen. Emir Bars kwam na een fraaie combinatie voor de 22-jarige doelman te staan, die van dichtbij een fraaie reflex in huis had.

Na rust namen de bezoekers in de zoektocht naar de gelijkmaker steeds meer het initiatief, waarbij NAC vooral loerde op de counter. Enzo Geerts was met een van richting veranderd schot het dichtst bij de gelijkmaker. Zijn inzet ging net over.

Jong PSV creëerde verder geen grote mogelijkheden meer en het was NAC dat in de omschakeling steeds gevaarlijker werd. Eerst was het Casper Staring die vanaf de rand van de zestien rakelings overschoot. Even later zorgde invaller Omgba na terugleggen van Jan Van den Bergh voor de bevrijdende 2-0.

Door de overwinning zetten de Bredanaars een grote stap richting de play-offs voor promotie naar de Eredivisie. Met nog twee wedstrijden voor de boeg staat de ploeg van Van Gastel op een veilige zevende plaats, waarbij één overwinning zekerheid geeft op het behalen van de play-offs.

