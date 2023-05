Van Bommel en Ómarsson worden bekroond voor fantastische stats in de KKD

Vrijdag, 12 mei 2023 om 20:00 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 12:56

De individuele winnaars van de Bronzen Kampioensschilden van de vierde periode in de Keuken Kampioen Divisie zijn bekend. NAC Breda-aanvaller Elías Már Ómarsson is uitgeroepen tot Beste Speler. MVV Maastricht kan dubbel juichen. Romain Matthys mag het Bronzen Kampioensschild voor Beste Keeper in ontvangst nemen, terwijl zijn ploeggenoot Ruben van Bommel verkozen is tot Beste Talent. Dick Schreuder kreeg tot slot erkenning voor zijn goede prestaties met PEC Zwolle als Beste Trainer. De Topscorer van de vierde periode wordt op een later moment bekendgemaakt.

Ómarsson kwam in januari transfervrij over van de Franse Ligue 2-club Nîmes Olympique naar NAC. Zijn komst is een schot in de roos gebleken. In de laatste negen competitieduels van de Bredanaars wist de IJslander het net negen keer te vinden. Ómarsson verzamelde de meeste stemmen en is daarmee de winnaar van het Bronzen Kampioensschild voor Beste Speler. De andere genomineerden deze periode waren Elton Kabangu, Jizz Hornkamp (beiden Willem II) en Charles-Andreas Brym (FC Eindhoven).

Matthys mag zich de Beste Keeper van de vierde periode noemen. Mede dankzij zijn sterke reddingen wist MVV in vijf van de laatste acht duels nipte zeges te boeken. De doelman liet daarmee de concurrentie achter zich, bestaande uit Roy Kortsmit (NAC Breda), Ennio van der Gouw (VVV-Venlo) en Liam Bossin (FC Dordrecht).

Naast de eretitels Beste Speler en Beste Keeper is er ook een Bronzen Kampioensschild te vergeven in de categorie Beste Talent. Van Bommel etaleerde in de afgelopen twee maanden regelmatig zijn klasse. In de laatste negen competitiewedstrijden was hij goed voor vijf treffers. De achttienjarige aanvaller van MVV maakte de meeste indruk en daarom ontvangt hij het Bronzen Kampioensschild voor Beste Talent.

Schreuder krijgt zijn Bronzen Kampioensschild uitgereikt na een sterke vierde periode met PEC. De Zwollenaren wisten vijf keer te winnen en verzekerden zich daarmee als eerste van promotie naar de Eredivisie. Door een 3-1 nederlaag op bezoek bij Jong PSV moet PEC de koppositie momenteel op doelsaldo aan Heracles Almelo laten. Met nog twee competitieduels op het programma belooft het een zinderend slot van het seizoen te worden.