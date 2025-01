Keane vreest voor zwalkend Manchester United: 'Dan zijn ze echt kansloos tegen Liverpool'

Roy Keane weet maar al te goed dat Manchester United zondag voor een loodzware opdracht staat tegen Liverpool. De levende legende van de bezoekende club praat voorafgaand aan de topper bij Sky Sports over de vele tekortkomingen van de nummer veertien in de Premier League.

''Je weet het nooit in het voetbal, zeker niet gezien de geschiedenis van deze topper. Maar als Manchester United zo speelt als de afgelopen weken, dan worden ze volledig overlopen door Liverpool'', vreest Keane voor een nieuwe afstraffing voor het elftal van manager Rúben Amorim.

''Bij Manchester United maak ik me het meest zorgen over het middenveld. We hebben al eens gesproken over spelers die niet kunnen rennen. Maar ik ben het meest bang voor spelers die niet eens bereid zijn om vuile meters te maken. En in zulke wedstrijden moet je juist altijd in beweging zijn'', aldus de bezorgde oud-middenvelder, die louter complimenteus is over Liverpool.

''De grootste kracht van Liverpool is dat ze op verschillende manieren een tegenstander kunnen bestrijden'', ziet Keane onder Arne Slot een heel evenwichtig team ontstaan. ''Ze spelen tussen de linies, waar andere ploegen geen raad mee weten. Hun aanvallende manier van voetballen is fantastisch om te zien.''

''En als Liverpool zijn topniveau haalt, dan heeft Manchester United geen schijn van kans. Net als twee jaar geleden, toen het 7-0 werd'', brengt de Ier een zwarte dag voor toenmalig manager Erik ten Hag in herinnering.

''Maar hopelijk is er enig geloof in de kleedkamer van Manchester United. Het moet echt uit de spelers zelf komen. Twee, drie weken geleden lukte het ook tegen Manchester City (1-2 zege, red.). Manchester City is niet hetzelfde als Liverpool, maar Manchester United wist daar een resultaat uit het vuur te slepen.''

''Manchester City liet Manchester United toen echt ontsnappen. En over geluk had het team toen ook niet te klagen. En een beetje geluk hebben ze vandaag zeker nodig'', benadrukt Keane nogmaals dat Liverpool de grote favoriet is op Anfield.