Keane kan niets met excuses van Fernandes aan Ten Hag na ontslag bij Manchester United

Bruno Fernandes bood Erik ten Hag zijn excuses aan na het ontslag van de Nederlandse manager bij Manchester United vorige week. De uitspraak van de Portugese aanvoerder, die zondag scoorde tegen Chelsea (1-1), zorgt voor enige verbazing bij voormalig middenvelder Roy Keane.

''Als de manager vertrekt is dat nooit goed voor de club'', verzucht Fernandes bij Sky Sports. ''Het elftal speelde niet naar behoren en de resultaten vielen tegen. En Ten Hag betaalt daarvoor de rekening. En als een manager weggaat, moet je als spelersgroep deels de schuld op je nemen. Maar het is makkelijker om een manager te ontslaan dan vijftien spelers.''

Fernandes nam contact op met Ten Hag na diens ontslag bij Manchester United. ''Ik heb met hem gesproken en mijn excuses aangeboden. Ik vond het teleurstellend dat hij moest vertrekken. Ik maakte geen doelpunten, net als de rest van de ploeg. Daar voel ik mij verantwoordelijk voor.''

''Maar ik heb altijd honderd procent gegeven en Ten Hag weet dat'', aldus Fernandes, die zondag tegen Chelsea voor het eerst dit seizoen een doelpunt maakte in de Premier League, maar dus genoegen moest nemen met een punt.

Na het ontslag van Ten Hag liet Fernandes drie doelpunten noteren in twee wedstrijden. ''Maar er is niet veel veranderd'', zo benadrukt de middenvelder. ''Ik zei al tegen mijn vrienden dat alles op ons af zou komen na de zege op Leicester. Dat iedereen zou zeggen dat we wilden dat de manager ontslagen zou worden.''

Keane

De woorden van Fernandes maken weinig indruk op oud-speler Roy Keane. ''Het is een beetje laat'', zo klinkt het in de studio van Sky Sports. ''Ik zou als manager geen tijd en geduld hebben voor spelers met dergelijke teksten. Het is allemaal mosterd na de maaltijd.''

''Je wordt als speler beoordeelt op het veld en ik vind dat Bruno te weinig heeft laten zien. Hij heeft in ieder geval geen leiderschap getoond. Hij kan niet trots zijn op zijn prestaties in de laatste weken van Ten Hag'', is Keane van mening dat Fernandes de ontslagen coach ook niet echt heeft geholpen.