Kapitale fout van Excelsior levert Brobbey bevrijdend eerste doelpunt op

Zaterdag, 19 augustus 2023 om 17:00 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 17:21

Brian Brobbey heeft zijn eerste doelpunt van het seizoen te pakken. De spits van Ajax profiteerde zaterdag tegen Excelsior in de 25ste minuut van een kapitale fout achterin bij Excelsior. Centrumverdediger Serano Seymor liet zich de bal achterin ontfutselen door Carlos Forbs, die meteen Brobbey aan het werk zette. De aanvaller schoot de bal in totale vrijheid koelbloedig in de hoek: 0-1. Brobbey was zichtbaar opgelucht met zijn eerste treffer, nadat het hem vorige week tegen Heracles Almelo (4-1 zege) ondanks enorme kansen niet was gelukt om te scoren. Excelsior kwam in blessuretijd vrijwel uit het niets weer op gelijke hoogte. Een lage voorzet van Arthur Zagre werd binnengeschoten door Siebe Horemans: 1-1.