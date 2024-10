Kansen voor Feyenoord in de Champions League? Dit is waarom goede resultaten dit seizoen uitblijven bij stuntploeg Girona

Feyenoord gaat woensdagavond in de competitiefase van de Champions League op bezoek bij Girona. Beide ploegen kennen een teleurstellende seizoenstart en verloren hun eerste wedstrijd in het miljardenbal. De ploeg van onder meer Daley Blind was vorig seizoen een sensatie in LaLiga. Hoe kan het dat de resultaten nu ineens een stuk minder zijn? Voetbalzone blikt samen met Girona-clubwatcher Joel Sebastian van de Spaanse krant Marca uitgebreid vooruit op het fraaie affiche.

Door Jordi Tomasowa

Girona verbaasde het afgelopen seizoen vriend en vijand door achter FC Barcelona en Real Madrid derde te eindigen in LaLiga. Trainer Míchel wist bij de Catalanen oogstrelend voetbal te koppelen aan resultaat. “In het begin waren de resultaten voor iedereen een verrassing, maar naarmate het seizoen vorderde was het veldspel van het team zo geweldig dat de vele overwinningen niet meer dan terecht waren”, geeft Sebastian aan. “Niemand twijfelde erover dat Girona het verdiende om zich te kwalificeren voor de Champions League.”



Getty Images

Na het droomseizoen volgde er een totale leegloop. Artem Dovbyk, de topscorer van LaLiga, vertrok naar AS Roma, Savinho maakte een toptransfer naar moederclub Manchester City en spelbepaler Aleix García verkaste naar Bayer Leverkusen. Daarnaast keerden de huurlingen Eric García (Barcelona) en Yan Couto (Manchester City) terug naar hun club.

Het vertrek van zoveel belangrijke krachten heeft mede gezorgd voor de slechte seizoenstart, zo legt Sebastian uit. “Aleix Garcia en Eric Garcia waren enorm belangrijk in de opbouw van aanvallen, terwijl Dovbyk en Savinho vooral in aanvallend opzicht ontzettend gemist worden. Het vertrek van die spelers zou zich bij bijna elke club doen voelen, bij een kleine club als Girona alleen nog maar meer.”

Getty

“De technisch directeur Quique Cárcel en trainer Míchel hebben de selectie opnieuw moeten opbouwen door risicovolle transfers te doen, waarvan het niet zeker is of deze goed uitpakken. Dat is waarom de seizoenstart van Girona zo lastig is geweest. De versterkingen kwamen laat, de ploeg had internationals die speelden op de Copa América, het EK of de Olympische Spelen. Bovendien was de start van de competitie in Spanje verschrikkelijk, met wedstrijden om de drie dagen, een nieuwe realiteit waar de trainer zelf mee worstelt - het is voor hem een uitdaging, zoals hij zelf heeft gezegd.”

Míchel zag afgelopen zondag tijdens het gelijkspel met Celta de Vigo (1-1) Daley Blind en Oriol Romeu geblesseerd uitvallen. Voor beide spelers komt het treffen met Feyenoord van woensdagavond te vroeg. Volgens Sebastian zijn de blessures van Blind en Romeu een enorme aderlating voor Girona.

“Zij zijn beiden belangrijk omdat ze deel uitmaken van de groep ervaren spelers die al bekend zijn met de voetbalideeën en spelprincipes van de trainer. Blind is de verdediger in de driemansdefensie met de belangrijkste rol. Hij kan linies doorbreken met zijn passing. Romeu is belangrijk in het druk zetten van de ploeg en het verijdelen van counters. Hij staat altijd goed gepositioneerd op het middenveld en begon langzaam het vertrouwen terug te winnen dat hij vorig seizoen verloor na zijn transfer naar Barça.”



Imago

Sebastian vindt het lastig om bij het huidige Girona de sterke punten van de ploeg aan te stippen, maar wijst erop dat het onder Míchel altijd dominant aan de bal probeert te zijn. “Savinho was hierin met zijn creativiteit en loopacties belangrijk, terwijl Dovbyk enorm klinisch was als afmaker. Het gevaar moet nu komen van Abel Ruiz, Arnaut Danjuma, Viktor Tsygankov en Yaser Asprilla. Laatstgenoemde is de topaankoop en kwam voor 18 miljoen euro over van Watford.”

Over de zwaktes van Girona hoeft Sebastian niet lang na te denken. Naast het gebrek aan scorend vermogen, haalt hij ook de ruimte achter de defensie aan. “Counters van tegenstanders doen de ploeg van Míchel dit seizoen pijn. Daarom hamert hij er ook zo op dat er na balverlies direct druk op de tegenstander gegeven moet worden. Girona geeft weinig grote kansen weg, maar is vooral aan de rechterkant kwetsbaar met David López en Arnau Martínez of Alejandro Francés als wingback.”

Sebastian verwacht dat er woensdagavond voor Feyenoord ook genoeg kansen liggen. “Als ze intensief druk gaan zetten en Girona niet hun dominante spel laten spelen, zal er onzekerheid bij de thuisploeg ontstaan. Feyenoord kan een resultaat boeken wanneer ze op gevaarlijke posities de bal veroveren en de ruimte achter de defensie van Girona zoeken met snelle aanvallen.”

“Wanneer Feyenoord de bal niet direct weet te veroveren en goed georganiseerd in een laag blok verdedigt, kan dit ook voor vertwijfeling bij Girona zorgen. De Catalanen weten dan simpelweg niet genoeg kansen te creëren.”

Sebastian is van mening dat Feyenoord in het Champions League-duel vooral moet waken voor de 26-jarige rechtsbuiten Tsygankov. “Hij was vorig seizoen een belangrijke speler en dit seizoen is zijn status binnen de selectie alleen maar groter geworden. Tsygankov doet vrijwel alles goed. Hij gaat graag de combinatie aan en heeft een uitstekend oog voor vrije medespelers.”



Getty Images

“Iván Martín is ook belangrijk. Hij heeft de rol van de vertrokken Aleix García overgenomen en is nu de spelmakende controleur op het middenveld. Yangel Herrera moet ik ook niet vergeten te noemen. Een Venezolaanse middenvelder die, zeker bij afwezigheid van Romeu, veel meters aflegt, belangrijk is in de pressing en veel duels wint.”

De clubwatcher van Girona vindt het lastig om aan te geven welke zomeraankoop tot nu toe de beste indruk maakt. “Het waren er liefst elf! En de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat ze allemaal worstelen om hun plek in het elftal van Míchel te vinden. Asprilla is een interessante speler - de duurste aanwinst in de clubgeschiedenis - maar ik vind de Tsjechische centrale verdediger Ladislav Krejci erg goed, ook al heeft hij nog niet veel gespeeld.”



Imago

Sebastian laat weten dat de Catalaanse pers Feyenoord ziet als een historische club in Nederland. “Ze zijn altijd kandidaat om samen met Ajax en PSV grote resultaten te boeken. Feyenoord heeft veel respect afgedwongen vanwege de staat van dienst die ze hebben in de Eredivisie en omdat ze regelmatig deelnemen aan Europese clubtoernooien.”

Tot slot geeft de clubwatcher aan dat er in Girona wordt uitgekeken naar het duel met Feyenoord. “De supporters verwachten dat Girona in eigen stadion kan domineren. De wedstrijd zal speciaal voor hen zijn, omdat het de eerste Champions League-wedstrijd ooit is die wordt afgewerkt in het Estadi Montilivi. De fans kijken ook enorm uit naar het debuut in eigen huis en het horen van de Champions League-hymne. Het is een droom die niemand zich 2,5 jaar geleden had kunnen voorstellen, toen Girona weer promoveerde naar LaLiga.”

“Of ik ook een voorspelling durf te doen? Dat vind ik lastig, omdat ik het gevoel heb dat we het beste Girona nog niet hebben gezien. De zege op Osasuna (4-0) eind augustus was wel veelbelovend. Een eerste overwinning in de Champions League zou sensationeel zijn voor de ploeg en het moreel. Profiteren van de mindere vorm waar Feyenoord nu insteekt en een goede prestatie neerzetten is wat iedereen in Girona wil”, besluit Sebastian.