'De rode kaart voor Wouter Goes was zwaar overdreven, maar dat mag je niet zeggen, want hij is het kwaad op aarde'

Willem van Hanegem is het niet eens met de rode kaart die scheidsrechter Bas Nijhuis uitdeelde aan Wouter Goes, zo laat hij weten in zijn column in het Algemeen Dagblad. De verdediger van AZ zette in de blessuretijd van de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles een harde tackle in en werd daarvoor bestraft. Van Hanegem kan zich daar niet in vinden.

Goes pakte zondag maar weer eens de hoofdrol tegen Go Ahead Eagles. Eerst door net voor rust de 0-2 te maken, daarna door in de slotfase rood te pakken.

De jonge verdediger snapte zelf ook niets van die rode kaart, want hij stond in eerste instantie nog keihard te juichen. Daarna sloeg de vlam in de pan in de Adelaarshorst.

Van Hanegem is in zijn column in het AD kritisch op Nijhuis. “Hij fluit drie keer per wedstrijd, ziet nergens een overtreding in, maar dan wel Wouter Goes een rode kaart geven”, begint de Kromme.

“Zwaar overdreven, maar dat mag je niet zeggen, want Goes is het kwaad op aarde voor veel mensen. Nou, hij speelde uitstekend”, aldus Van Hanegem, die minder te spreken is over de assistent-scheidsrechter.

“De grensrechter die in het oor van Nijhuis ‘rood, rood, rood’ krijste. Ik zou zeggen: ‘Mond houden, dat bepaal ik zelf wel’.”