Kanonskogel van Lukaku leidt zege Inter in; horroravond voor Tressoldi

Zaterdag, 13 mei 2023 om 22:41 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 23:12

Internazionale heeft in eigen huis gedaan wat het moest doen in de strijd om een plek bij de eerste vier in de Serie A. De ploeg van trainer Simone Inzaghi pakte tegen Sassuolo een 3-0 voorsprong en zag de bezoekers goed terugkomen, waarna Romelu Lukaku vlak voor tijd het duel in het slot gooide: 4-2. De Belg zorgde voor rust op bijzonder fraaie wijze al voor de openingstreffer. Ruan Tressoldi kende een avond om snel te vergeten. De Braziliaan van Sassuolo maakte twee eigen doelpunten, al kwam de goal bij zijn tweede ongelukkige moment op naam van Lautaro Martínez. Inter neemt de derde plaats over van Lazio en staat vijf punten voor op het als vijfde geklasseerde AC Milan.

Aan de kant van Inter kregen meerdere sterkhouders rust van Inzaghi met het oog op de return in de halve finale van de Champions League tegen Milan. Zo besloot de oefenmeester om onder meer Denzel Dumfries, Alessandro Bastoni, Nicolò Barella, Martínez, Edin Dzeko én André Onana op de bank te houden. Het betekende dat Stefan de Vrij, net als onder meer Ángel Correa en Lukaku, een basisplaats toegewezen kreeg. Bij Sassuolo moest Abdou Harroui genoegen nemen met een reserverol. Voor de voormalig sterkhouder van Sparta Rotterdam zijn basisplaatsen zeldzaam.

WOW! ???????????? ?? Wat een héérlijke goal van Romelu Lukaku, hij jaagt de bal met een gigantische snelheid tegen de touwen ??#ZiggoSport #SerieA #InterSassuolo pic.twitter.com/HVeyNc7mhu — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) May 13, 2023

Sassuolo was de meest overtuigende ploeg in de openingsfase van de eerste helft. Het leek al snel te leiden tot de 0-1 van Domenico Berardi, wiens treffer uiteindelijk werd afgekeurd wegens buitenspel van de aangever, Armand Laurienté. Ook aan de andere kant werd er een treffer afgekeurd, dit keer van Correa na buitenspel van Federico Dimarco. Via Matheus Henrique kwam Sassuolo alsnog dicht bij de openingstreffer, maar zijn kopbal ging naast. De grootste kans van de bezoekers kwam vlak voor rust. Berardi kapte zich fraai vrij en legde af op Davide Frattesi, die zijn uitgelezen schietkans vanaf randje zestien in de handen van Samir Handanovic plaatste. Het bleek een dure misser: aan de andere kant bracht Danilo D'Ambrosio de bal bij Lukaku, die zich wat ruimte verschafte en verwoestend uithaalde: 1-0.

Ai... Eigen doelpunt ?? Hierdoor staat Inter nu met 2-0 voor en kan het eigenlijk niet meer mis gaan ??#ZiggoSport #SerieA #InterSassuolo pic.twitter.com/OnuKddKELg — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) May 13, 2023

Inter drong na rust direct aan. Invaller Martínez zag zijn schot naast gaan, terwijl de volley van Dimarco ternauwernood gestuit werd. Toch wist Inter nog voor het uur spelen tweemaal toe te slaan. Allereerst werkte Tressoldi de bal in eigen doel en ook bij de derde treffer van i Nerazzurri was er sprake van het nodige geluk. Martínez schoot vanaf randje zestien tegen de voeten aan van Tressoldi, die wederom de schlemiel was: 3-0. De productieve fase was echter nog niet voorbij, al was het dit keer Sassuolo dat toesloeg. Berardi schilderde de bal op het hoofd van Matheus Henrique, die Handanovic kansloos liet: 3-1.

En dat is ??! ?? Het gaat nu erg snel bij Inter... Martinez schiet via een been de 3-0 binnen ??#ZiggoSport #SerieA #InterSassuolo pic.twitter.com/WZJkqjfRwN — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) May 13, 2023

Sassuolo kreeg vervolgens twee enorme mogelijkheden op meer. Allereerst tikte Frattesi de bal van zeer dichtbij in de handen van Handanovic, die in de daaropvolgende aanval zag dat Nedim Bajrami centimeters naast schoot. Sassuolo gaf echter niet op en werd daar een kwartier voor tijd voor beloond. Rogério deponeerde de bal op het hoofd van Frattesi, die knap raak kopte: 3-2. Inter wankelde en Sassuolo rook bloed, maar wist de trekker niet over te halen en kreeg vlak voor tijd het deksel op de neus. Lukaku, in de tweede helft vrij onzichtbaar, kreeg een pass op maat van Marcelo Brozovic en vond de verre hoek: 4-2.