Kampioen PSV neemt groot besluit over toekomst Peter Bosz

PSV wil het contract van Peter Bosz openbreken en verlengen, zo melden het Eindhovens Dagblad, De Telegraaf en Voetbal International maandagmiddag. De 61-jarige oefenmeester werd zondag voor de tweede keer op rij kampioen met de club uit de lichtstad en heeft een contract tot medio 2026.

Marcel Brands bevestigt de intentie van PSV om te verlengen met de succestrainer. Bosz zelf ziet een langer verblijf eveneens zitten.

"Hij staat ervoor open, Peter heeft het ontzettend naar zijn zin", weet Brands. "Vorig seizoen was een jaar zonder tegenslag, maar in slechte tijden leer je elkaar pas goed kennen. Die hebben we nu gehad."

"We hebben Peter nadrukkelijk bij een deel van de evaluatie betrokken en hij heeft steeds het vertrouwen gevoeld. Hij voelt zich bij PSV happy, veilig en vertrouwd. De chemie is heel goed. We hebben er nog niet verder over gesproken, maar de signalen zijn goed. Ik geloof er ook niet zozeer meer in dat het snel uitgewerkt zal zijn met een trainer."

Zondag stelde Bosz met PSV de tweede landstitel op rij veilig door op Het Kasteel met 1-3 te winnen van Sparta Rotterdam. Dat was genoeg voor het kampioenschap, nadat een paar dagen eerder de koppositie werd overgenomen van Ajax.

Voor Bosz betekende het winnen van de Eredivisie zijn derde grote prijs als trainer. Eerder won hij de Johan Cruijff Schaal.