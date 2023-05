Juventus wordt keihard gestraft en lijkt CL-voetbal te kunnen vergeten

Maandag, 22 mei 2023 om 20:31 • Mart van Mourik • Laatste update: 20:58

Juventus moet tien punten inleveren vanwege financiële malversaties, zo heeft het Italiaanse sportsgerechthof besloten. De beroepscommissie eiste maandagochtend tijdens een nieuwe hoorzitting elf punten mindering tegen de Italiaanse topclub, terwijl eerder een straf van vijftien punten werd opgeschort. Uiteindelijk is een mindering van tien punten de definitieve uitspraak, waardoor Juventus terugzakt naar de zevende plek op de ranglijst. In theorie zou Juve overigens opnieuw in beroep kunnen gaan.

Door de forse puntenmindering zijn de kansen op het halen van een ticket voor de groepsfase van de Champions League enorm geslonken. La Vecchia Signora belandt door de uitspraak van het gerechtshof met 59 punten op de zevende positie in de Seria A, waarin Internazionale momenteel met 66 punten de vierde plek bezet. Juventus werkt maandagavond nog wel een uitwedstrijd af tegen Empoli, waardoor het verschil met Inter zou kunnen teruglopen tot vier punten.

Het aandeel van Juve op de Italiaanse beurs in Milaan was maandagmiddag al met vijf procent gedaald. De enkelvoudig winnaar van de Champions League wordt gestraft voor meerdere zaken. Juventus zou in het verleden niet eerlijk zijn geweest over transferwaarden van spelers, terwijl tijdens de coronacrisis spelers in het geheim werden uitbetaald. Juventus meldde destijds nog dat alle spelers vier maanden aan salaris hadden ingeleverd, wat achteraf een leugen bleek te zijn.

Op bezoek bij de nummer veertien van de Serie A moet Juventus winnen om, met de puntenstraf meegerekend, op de zesde plaats te komen. Voor de straf stond Juve nog tweede. Met een zesde plaats zou de club alsnog de Conference League ingaan, terwijl het gat met nummer vijf AC Milan dan twee punten zou bedragen. De vijfde positie geeft in Italië recht op de groepsfase van de Europa League, terwijl de eerste vier clubs zich direct plaatsen voor de Champions League.