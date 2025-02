Juventus vliegt uit Coppa Italia na missers Vlahovic en Yildiz in strafschoppenserie

Juventus is woensdagavond uitgeschakeld in de Coppa Italia. In eigen huis kwam de ploeg van trainer Thiago Motta in eerste instantie goed weg met een 1-1 stand na negentig minuten. In de strafschoppenserie die daarop volgde bleken missers van Dusan Vlahovic en Kenan Yildiz fataal voor Juventus. Empoli speelt de halve finale tegen Bologna. Inter en AC Milan strijden om het andere finaleticket.

Juventus begon goed aan de kwartfinale, waarin het na nog geen twee minuten op voorsprong had kunnen komen via Nico González. De Argentijn kreeg de bal op een presenteerblaadje van Randal Kolo Muani, en stelde teleur met zijn poging die over het doel van doelman Devis Vásquez belandde.

Empoli kwam die moeilijke fase door en wist zelfs verrassend de voorsprong te grijpen via Youssef Maleh. De Marokkaanse aanvallende middenvelder creëerde net buiten de zestien wat ruimte voor zijn schot, dat heerlijk in de verre hoek vloog: 0-1.

Juventus ontsnapte voor rust meermaals aan een dubbele achterstand. Allereerst toen Ismael Konaté op aangeven van Maleh weinig overtuigend uithaalde, en in de blessuretijd kwamen ze helemaal dichtbij. Konaté passeerde Mattia Perin ditmaal wel, maar verder dan de onderkant van de lat kwam de pas achttienjarige spits niet.

De toch al boze Juve-supporters op de tribune werden nog bozer toen Empoli nog geen minuut na rust nodig had om opnieuw een grote kans te creëren. Perin redde zijn ploeg met een uitstekende reflex op een poging van Maleh.

Uit het niets kwam Juventus op gelijke hoogte. Khéphren Thuram draaide fraai weg bij zijn directe tegenstander en verschalkte Vasquez in de korte hoek: 1-1. Juventus speelde desondanks een vrij dramatische wedstrijd en nadat Dusan Vlahovic er niet in slaagde de gelikmaker op het bord te zetten, moest Perin weer ingrijpen om Junior Sambia's schot over de lat te tikken.

In de absolute slotfase werd het voor beide kanten van het doel gevaarlijk. Met name Empoli liet na de wedstrijd te beslissen in de persoon van Christian Kouamé, die tot tweemaal toe naast schoot. Een slechte aanname van Vlahovic voorkwam aan de overkant de 2-1 van Juventus.

Omdat er in deze fase van de Coppa Italia geen verlenging wordt afgewerkt, moest een strafschoppenserie de winnaar aanwijzen. Daarin ging Juventus ten onder.

Strafschoppenreeks:

Vlahovic: mis (0-0)

Henderson: raak (0-1)

Kolo Muani: raak (1-1)

Kouamé: raak (1-2)

Locatelli: raak (2-2)

Cacace: raak (2-3)

Yildiz: mis (2-3)

Marianucci: raak (2-4)