'Juventus richt pijlen na nieuwe 'nee' van Feyenoord op verdediger van FC Barcelona'

Feyenoord houdt nog altijd voet bij stuk: Dávid Hancko is deze zomer niet te koop. Het is een boodschap die al vaker binnenkwam bij Juventus, dat volgens transfermarktspecialist Gianluca Di Marzio (Sky Italia) nu de pijlen richt op andere opties.

Dat de Rotterdamse volksclub onwelwillend tegenover een vertrek van Hancko staat, is goed te verklaren. De Slowaak is een van de leiders van de Feyenoord-defensie en staat nog tot de zomer van 2028 onder contract in De Kuip.

Bovendien wil de ploeg van Brian Priske dit seizoen ver komen in de Champions League, waarin minstens de volgende ronde gehaald moet worden, en Hancko kan daarin een cruciale rol spelen. Dat Feyenoord geen directe vervanger voor de 27-jarige polyvalente linkspoot in huis heeft, bemoeilijkt de zaak evengoed.

Desondanks blijft Juventus, in ieder geval tot nog toe, het proberen in Rotterdam-Zuid. La Vecchia Signora kent grote personele problemen in de achterste linie. Verdedigers Gleison Bremer en Juan Cabal staan maandenlang aan de kant met blessures, terwijl Danilo deze winter vanwege een uitzichtloze situatie mag vertrekken uit Turijn. Met andere woorden: de defensieve nood is hoog voor trainer Thiago Motta.

Met dat gegeven in het achterhoofd wedt Juventus op meerdere paarden. Ook de situaties van Ronald Araújo (25, FC Barcelona) en António Silva (21, Benfica) worden namelijk op de voet gevolgd.

Eerstgenoemde maakte enkele dagen geleden zijn rentree na een afwezigheid van een half jaar. Door een slepende hamstringblessure kwam hij dit seizoen, tot aan afgelopen zaterdag, niet in actie namens de Catalanen. Door de penibele financiële status van Barça staat de club mogelijk open voor een vertrek van Araújo.

Silva is een ander verhaal. De talentvolle centrumverdediger staat te boek als groot talent, maar geniet dit seizoen vaker dan hem lief is een reserverol. Mogelijk komen hij en Juventus tot een win-win-situatie.