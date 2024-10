Juventus meldt blessure van Koopmeiners, die Italiaanse topper moet missen

Teun Koopmeiners is tijdens het thuisduel met Cagliari (1-1) geblesseerd geraakt aan zijn ribben, zo maakt Juventus bekend via de officiële kanalen. De Oude Dame meldt niet hoe lang de 26-jarige middenvelder eruit ligt, maar Italiaanse media gaan uit van drie tot vier weken.

Daardoor mist Koopmeiners in ieder geval de wedstrijden tegen Lazio, VfB Stuttgart, Inter en Parma. Mogelijk komen de duels met Udinese, OSC Lille en Torino ook nog te vroeg.

De spelmaker van Juventus meldde zich al af voor de interlands met het Nederlands elftal van deze interlandperiode. Hij werd vervangen door Guus Til. Tijdens de vorige interlandbreak ontbrak Koopmeiners ook al, net als tijdens het EK.

Koopmeiners is een vaste waarde in het elftal van Thiago Motta. De 21-voudig international stond sinds zijn komst in zes van de zeven wedstrijden in de basis. Eén keer viel Koopmeiners in.

Juventus is de nieuwe Serie A-campagne prima begonnen met dertien punten uit de eerste zeven competitieduels. De achterstand op koploper Napoli bedraagt drie punten. In de Champions League staat La Vecchia Signora na twee duels op zes punten, na de zeges op PSV (3-1) en RB Leipzig (2-3).