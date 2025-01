Juventus gaat zich op huurbasis versterken met 'man van 95 miljoen euro'

Thiago Motta krijgt bij Juventus de versterking waar de coach om verzocht had. De Italiaanse grootmacht heeft een akkoord bereikt met Paris Saint-Germain over een huurdeal voor Randal Kolo Muani, zo meldt onder meer Fabrizio Romano. De 26-jarige aanvaller wordt momenteel medisch gekeurd. Juventus bedingt geen optie tot koop.

Kolo Muani werd door PSG in de zomer van 2023 met enorme verwachtingen overgenomen van Eintracht Frankfurt. De Parijzenaren betaalden een transfersom van minimaal 75 miljoen euro, een bedrag dat middels bonussen zelfs zou kunnen oplopen tot 95 miljoen. Daarmee is hij, na Neymar (222 miljoen) en Kylian Mbappé (180 miljoen) de duurste aankoop in de geschiedenis van de Franse grootmacht.

In de Franse hoofdstad wist Kolo Muani echter totaal niet te overtuigen. De aanvaller kwam het laatst in actie op 6 december, daarna verdween hij zelfs volledig uit de wedstrijdselectie van Luis Enrique. PSG zocht al langere tijd naar een tijdelijk nieuw onderkomen voor Kolo Muani.

Dit seizoen kwam Kolo Muani veertien keer in actie voor PSG, al waren dat voornamelijk invalbeurten. Daarin wist hij slechts twee keer te scoren. Bij de Franse nationale ploeg is hij wel steevast basisspeler onder bondscoach Didier Deschamps.

In totaal kwam Kolo Muani tot dusver tot 54 optredens voor PSG, waarin hij 11 keer scoorde en 7 keer aangever was. Momenteel schat Transfermarkt zijn huidige waarde in op 30 miljoen euro.

Kolo Muani moet Juventus dus van extra doelpunten gaan voorzien. De ploeg van Thiago Motta kan wel een nieuwe impuls gebruiken. Na precies een halve competitie staat Juventus teleurstellend vijfde in de Serie A en is de landstitel al volledig uit zicht.

Juventus gaat zich in januari ook versterken met Alberto Costa. De 21-jarige rechtsback komt over van Vitória Guimarães, dat volgens Romano 12,5 miljoen euro plus 2,5 miljoen euro aan variabelen toucheert.