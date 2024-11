Justin Kluivert scoort twee keer binnen eerste achttien minuten in Premier League

Justin Kluivert heeft zaterdag in de openingsfase van de Premier League-wedstrijd op bezoek bij Wolverhampton Wanderers voor twee doelpunten gezorgd. De nummer 10 van Bournemouth maakte beide goals uit een goed ingeschoten strafschop.

Al in de tweede minuut kreeg Bournemouth een penalty. Evanilson was met de bal aan de voet op weg naar het doel van de Wolves en werd in het strafschopgebied getorpedeerd door een tackle van Toti. Kluivert stuurde José Sa koelbloedig de verkeerde kant op: 0-1.

De stand werd in de vijfde minuut weer gelijk getrokken door Jørgen Strand Larsen. De ex-spits van FC Groningen kopte een voorzet van Jean-Ricner Bellegarde binnen: 1-1. Het bleef doelpunten regenen in de openingsfase, want in de achtste minuut tekende Milos Kerkez voor 1-2. De ex-AZ'er, die opkwam over de linkerflank, schoot de bal uit een lastige hoek verrassend in de korte kruising.

Bournemouth kreeg na iets meer dan een kwartier opnieuw een penalty. Doelman Sa wachtte te lang met de bal wegtrappen en tikte daarbij vervolgens Evanilson aan. Kluivert koos vanaf elf meter ditmaal voor de andere hoek en schoot opnieuw goed binnen, hoewel Sa deze keer de goede hoek koos: 1-3.