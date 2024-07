Jurriën Timber voorziet Ajax van transferadvies: ‘Die kun je wel gebruiken hoor’

Als het aan Jurriën Timber ligt, speelt Wout Weghorst komend seizoen in het shirt van Ajax. Dat zegt de verdediger van Arsenal in een uitgebreid interview met supporter Bart Veenstra van Ajax Showtime. Timber noemt zijn collega-international een ‘absolute winnaar’, die Ajax goed kan gebruiken.

Timber volgt Ajax nog altijd, ook vanwege zijn vrienden bij de club. “Ik spreek nog met Devyne, Kenneth, Brian en beide Stevens (Berghuis en Bergwijn, red.).” Timber heeft de Ajacieden ook gevraagd naar hun mening over trainer Francesco Farioli.

“Ik heb ze na de eerste dag gesproken, maar het was nog te vroeg om echt een mening over de nieuwe trainer te geven. De eerste indruk was wel heel goed, van wat ik hoorde. Maar voor een compleet oordeel, zou ik het nog eens moeten vragen”, aldus de nieuwsgierige Timber.

Onder meer Pablo Rosario en Wout Weghorst worden hevig gelinkt aan een transfer naar Ajax. Timber ziet de komst van dat duo wel zitten. “Dat zouden mooie aanwinsten zijn.”

Weghorst kent Timber goed van het Nederlands elftal. “Dat is een absolute winnaar, Wout. Die kan je wel gebruiken hoor, bij Ajax. Honderd procent.”

Timber ziet zichzelf ooit terugkeren bij Ajax. “Dat zou wel mooi zijn als dat in de toekomst een keer gebeurt. Het is nu natuurlijk lastig te zeggen, maar het zou me wel mooi lijken om nog een keer voor Ajax te mogen spelen. Het waren hele mooie tijden bij Ajax.’

