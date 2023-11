Jurriën Timber spreekt ‘pispaaltje’ van Ajax moed in op wedstrijddag

Zondag, 12 november 2023 om 12:41 • Jan Hoeksema • Laatste update: 13:49

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Jurriën Timber, die een voorspelling doet voor het duel tussen Almere City en Ajax van zondagmiddag.

Jurriën Timber heeft zondagochtend een opvallend bericht op X geplaatst. De verdediger van Arsenal is nog steeds bezig met zijn voormalig werkgever Ajax, zo blijkt uit het bericht.

"Kenneth gaat scoren vandaag", schrijft Timber op het sociale media-platform. Daarmee lijkt hij te doelen op Kenneth Taylor, middenvelder bij Ajax en voormalig ploeggenoot van de huidige Arsenal-verdediger.

Kenneth gaat scoren vandaag — Jurrien Timber (@JurrienTimber) November 12, 2023

Taylor gaat momenteel door een lastige periode in de Johan Cruijff ArenA. Hoewel de 21-jarige middenvelder meestal verzekerd is van een basisplek, krijgt hij de nodige kritiek te verwerken. Afgelopen donderdag was voor Taylor wat dat betreft een nieuw dieptepunt.

Aan het begin van de tweede helft van het verloren Europa League-duel met Brighton & Hove Albion (0-2) werd de viervoudig international naar de kant gehaald door John van 't Schip. Deze wissel ging gepaard met luid gejuich van het Amsterdamse publiek.

De trainer baalde na afloop van het uitfluiten van zijn pupil. "Als dat zo is, is dat jammer. Want we zijn hier om onze eigen jongens aan te moedigen en niet om uit te fluiten. Het is niet fijn, dat is duidelijk", zo vertelde Van 't Schip na afloop op de persconferentie.

Timber bij Arsenal

Het avontuur van Timber in Londen is vooralsnog ook weinig succesvol. In zijn tweede officiële wedstrijd namens Arsenal, halverwege augustus tegen Nottingham Forest (2-1 winst), raakte de geboren Utrechter zwaar geblesseerd. Sindsdien speelde Timber geen minuut meer voor Arsenal. De centrumverdediger hoopt richting het einde van het seizoen weer in actie te kunnen kome.