Jürgen Klinsmann na spijkerharde kritiek ontslagen als bondscoach Zuid-Korea

Jürgen Klinsmann is ontslagen als bondscoach van Zuid-Korea. De Duitser strandde met het land in de halve finale van de Azië Cup en wordt onder meer een gebrek aan leiderschap verweten. Daarmee komt er na iets minder dan een jaar en zeventien wedstrijden een vroegtijdig einde aan het dienstverband van Klinsmann in Zuid-Korea.

In de halve finale was Zuid-Korea de favoriet tegen Jordanië, dat echter stuntte door met 2-0 te winnen. Zuid-Korea herbergt de nodige grote namen, waaronder Tottenham Hotspur-ster Heung-min Son, en de uitschakeling kwam dan ook hard aan.

Een week na de uitschakeling kwam het nationale team-comité van de Zuid-Koreaanse voetbalbond (KFA) vervolgens bijeen om het toernooi en het functioneren van Klinsmann te bespreken. Het comité gaat niet over de positie van Klinsmann, maar kan het bestuur van de KFA wel van advies voorzien.

"We hebben een consensus bereikt dat Klinsmann om verschillende redenen zijn leiderschap als bondscoach niet kan uitoefenen en dat een verandering van leiderschap noodzakelijk is", sprak Hwangbo Kwan, lid van het comité, tegenover persbureau AFP. "Klinsmann zei dat er wat onrust was in de selectie en dat die onrust invloed had op de prestaties (tegen Jordanië, red.).

"Er zijn meningen dat Klinsmann er niet in slaagde om zijn vastberadenheid te tonen om nieuw talent te vinden en dat hij er niet in slaagde de interne conflicten of stemmingen onder de teamleden in het management te begrijpen", ging Hwangbo verder. "Het is ook duidelijk dat hij het Koreaanse publiek lijkt te negeren vanwege zijn korte verblijf in Zuid-Korea en dat hij het vertrouwen van hen heeft verloren."

Nu is dus besloten om per direct afscheid te nemen van de bondscoach, die nog een contract tot medio 2026 had. Daarmee lijkt een groot deel van de fans te krijgen waarop werd gehoopt: bij het hoofdkantoor van de KFA in Seoul eisten fans al het ontslag van Klinsmann, die eind februari 2023 werd aangesteld als bondscoach van de Taeguk Warriors.

Klinsmann stond uiteindelijk zeventien wedstrijden aan het roer bij Zuid-Korea. In zijn eerste vijf wedstrijden bleef hij zonder zege, maar daarna liep het een stuk beter met zeven opeenvolgende zeges. De laatste zege uit die reeks was op de Azië Cup tegen Bahrein.

Vervolgens werd er gelijkgespeeld tegen Jordanië en Maleisië, voordat er in de knock-outfase afgerekend werd met zwaargewichten Saudi-Arabië en Australië. Het maakte de uitschakeling tegen Jordanië in de halve finale des te verrassender.

De 59-jarige Klinsmann had in zijn beginjaren als trainer de leiding over onder meer Bayern München en het nationale team van Duitsland. Daarnaast was hij vijf jaar bondscoach van de Verenigde Staten, waar hij nu nog altijd woonachtig is. In het seizoen 2019/20 hield hij het tien wedstrijden vol als trainer van Hertha BSC.

Dit artikel betreft een update van een eerder nieuwsbericht. De reacties onder het bericht kunnen daardoor minder actueel zijn.

