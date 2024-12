Josip Sutalo sprak met absolute wereldster over problemen bij Ajax: ‘Hij belde me’

Josip Sutalo heeft met Real Madrid-middenvelder Luka Modric gebeld over zijn problemen bij Ajax, zo onthult de 24-jarige verdediger in gesprek met Ajax Life. De Kroaat heeft in het afgelopen seizoen geleerd om te gaan met kritiek.

Sutalo is behoorlijk openhartig over zijn moeizame debuutjaar, waarin hij vaak het mikpunt was van kritiek. “Daarmee leren omgaan was een belangrijke les. Soms was de kritiek terecht, soms niet.”

“Mensen zien dingen op het veld, maar kennen vaak niet het hele verhaal”, gaat Sutalo verder. “Gelukkig kan ik de Nederlandse kranten niet lezen. De belangrijkste les? Blijf dicht bij jezelf.”

Sutalo sprak met Modric over zijn problemen in Amsterdam. “Hij belde me. We hebben een goede band. Vedran Corluka en Modric vertelden dat ik mentaal sterk moet zijn. Ieder begin is moeilijk. Je moet blijven doorgaan en dan moet het goed komen. Je mag niet toestaan dat je zelfvertrouwen kwijtraakt. Je moet nooit denken dat je slecht bent, maar dat alles gewoon even tijd nodig heeft.”

De verdediger heeft er niet over nagedacht om een mental coach in te schakelen. “Bij Dinamo Zagreb heb ik er weleens een gesproken, maar dat was niet verplicht. Het kan geen kwaad soms te luisteren naar mensen die daarvoor geleerd hebben. Terugkijkend op mijn debuutseizoen zou ik niets anders doen als ik het opnieuw zou mogen doen.”

Dit seizoen laat Sutalo onder Francesco Farioli een betere indruk achter. “We spelen aanvallender. Als team, maar ik ook individueel. De tactiek is perfect en we spelen met meer zelfvertrouwen.”

Sutalo speelde onder Farioli al 1.985 minuten in het shirt van Ajax, verdeeld over 23 optredens. Daarin was de rechtsbenige verdediger tweemaal trefzeker.