José Mourinho viel collega-trainer Buruk aan vanwege drie provocerende woorden

Daags na de opmerkelijke aanval van José Mourinho op Okan Buruk wordt duidelijk waarom de Portugese coach door het lint ging. Fanatik onthult donderdag de drie woorden van de trainer van Galatasaray die Mourinho provoceerden.

De gemoederen liepen woensdagavond in de Turkse bekerkraker tussen Fenerbahçe en Galatasaray (1-2) erg hoog op. De trainer van Fenerbahçe eiste na afloop alle aandacht op met een bizarre actie tegenover Buruk, de trainer van Galatasaray, die ter aarde stortte.

Mourinho vocht na het laatste fluitsignaal van het verloren duel een akkefietje uit met de trainer van Galatasaray. Mourinho trok Buruk opvallenderwijs aan zijn neus, waarna de coach van Gala theatraal naar het gras ging.

Het werd al direct duidelijk dat Buruk iets gezegd had waarmee hij de stoppen bij Mourinho liet doorslaan, al was het niet helder wat er precies geroepen is.

Donderdagmiddag meldt het Turkse Fanatik op basis van nieuws van TV100 dat Mourinho na afloop het gesprek aanging met de arbitrage. Hetzelfde deed Buruk, die de scheidsrechters feliciteerde met hun goede optreden.

Toen Buruk zag dat Mourinho kritiek leverde op de arbiters, liep de trainer van Galatasaray juist naar hen toe. “Very good referee”, zei Buruk.

De woorden schoten bij Mourinho in het verkeerde keelgat, en vervolgens ging hij Buruk te lijf. Mogelijk hangt de Portugees een zware schorsing boven het hoofd.