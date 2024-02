Jorrel Hato heeft ultiem doel voor ogen bij Ajax: ‘Ik zie het als iets moois’

Jorrel Hato wil ooit aanvoerder worden van Ajax, zo onthult de verdediger in gesprek met Ajax TV. De jonge Ajacied groeide in december uit tot de jongste captain ooit van Ajax in een Europees duel. Hato was 17 jaar en 282 dagen uit toen hij de aanvoerdersband droeg in het Europa League-duel met AEK Athene.

"Ik wil ooit eerste aanvoerder worden van Ajax", onthult Hato zijn grootste ambitie in Amsterdam in het interview met het clubkanaal. "Ik zie het wel als iets moois. Er zit een bepaalde verantwoordelijk bij, maar het belangrijkste is dat je het op je eigen manier invult."

Hato groeide in december dus uit tot de jongste aanvoerder ooit van Ajax in Europees verband. Hij nam het record over van Matthijs de Ligt. "Mooi moment, toch? Er gebeurde wel iets geks, het speelde in m'n hoofd."

Hato wist ondanks de extra druk zijn hoofd koel te houden tegen AEK. "Met of zonder band moet ik dezelfde dingen blijven doen. Ik moet vanuit mijn positie sowieso veel communiceren en coachen", stipt de verdediger zijn verbeterpunten aan.

Het dragen van de aanvoerdersband was overigens niets nieuws voor Hato. In de uitwedstrijd tegen Almere City FC (2-2) was hij kort de aanvoerder van Ajax, nadat John van 't Schip had besloten om eerste keus Steven Bergwijn naar de kant te halen.

Bergwijn is vanwege blessureleed enkele weken uit de roulatie, waardoor Steven Berghuis afgelopen zondag de aanvoerdersband droeg in de met 3-2 verloren uitwedstrijd tegen sc Heerenveen. Het is momenteel onduidelijk of Hato als derde aanvoerder wordt aangemerkt door Van 't Schip, of dat Jordan Henderson daarvoor betere papieren heeft.

FK Bodo/Glimt

Hato is voorlopig alleen bezig met FK Bodo/Glimt, donderdag de tegenstander van Ajax in de Conference League. "Deze wedstrijd is heel belangrijk. Het is de laatste kans op een prijs en daar moeten we vol voor gaan."

"Ik denk dat er wel extra druk op staat", aldus Hato, die met Ajax eerst thuis speelt tegen de Noren. "Bij mij staat er Europees sowieso altijd meer spanning op. Bodo/Glimt is van een goed niveau, het is mooi om jezelf te meten met dat soort teams."

