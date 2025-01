Jorrel Hato bevestigt aanwezigheid bij Liverpool en is helder over toekomst bij Ajax

Jorrel Hato heeft op de persconferentie voor Ajax - Galatasaray duidelijkheid geschept over zijn nabije toekomst. De verdediger was afgelopen weekend in Liverpool, wat de geruchten over een winters vertrek flink aanwakkerden. Hato is voorlopig echter niet van plan om Amsterdam te verlaten.

Hato verscheen afgelopen weekend op Anfield, waar hij Liverpool met 4-1 zag winnen van Ipswich Town. Twee dagen later berichtte De Telegraaf dat Hato zich in de kijker heeft gespeeld bij Real Madrid en ook Liverpool.

Clubwatcher Mike Verweij liet weten dat Hato geen plannen heeft om te vertrekken. "Hij heeft aangegeven dat hij de winterstop geen moment vindt om een transfer te maken. Aan alle clubs, die zich niet bij Ajax maar wel bij het management van Hato hebben gemeld, is dat het antwoord", aldus Verweij.

Hato bevestigde woensdag, een dag voor het Europa League-duel tussen Ajax en Galatasaray, dat hij het seizoen afmaakt als Ajacied. "Ik lees het ook allemaal. Ik weet ook dat niet alles waar is van wat ik lees."

"En voor rest heb ik niet het idee in mijn hoofd om deze winter weg te gaan. Daar blijf ik dan ook bij", aldus Hato, die bevestigde dat hij zijn keuze mede op basis van ontwikkeling heeft genomen. "En ik wil graag het seizoen afmaken."

Hato was op Anfield op uitnodiging van Ryan Gravenberch. De verdediger ontkent dat hij rondom de wedstrijd met clubofficials heeft gesproken. "Ik heb hem (Gravenberch, red/) wel na de wedstrijd gesproken. Maar dat was het. Ik heb de wedstrijd gekeken, met hem gesproken en daarna weer terug."

Wel raakte Hato onder de indruk van wat hij zag op Anfield. "Ze speelden goed, en ook de sfeer daar was mooi." Of Liverpool een mooie optie voor Hato zou zijn? "Dat zou kunnen. Ik weet het niet."