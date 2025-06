Jordan Henderson wordt genegeerd: vertrek bij Ajax is nog lang niet zeker

Het is nog allerminst zeker dat Jordan Henderson vertrekt bij Ajax. Afgelopen week meldde journalist Ben Jacobs dat de middenvelder van de Amsterdammers openstaat voor een ‘romantische terugkeer’ bij Sunderland, waar Henderson zijn profcarrière begon. Sky Sports laat nu weten dat een rentree bij the Black Cats nog absoluut niet aan de orde is.

Sunderland negeert Henderson vooralsnog, ook al is de club op de hoogte van de interesse van de defensieve middenvelder zelf. Volledig uitgesloten is een nieuwe samenwerking overigens niet.

Volgens de berichtgeving is de Engelse promovendus op zoek naar liefst vijf versterkingen en een clubrecord wordt in ieder geval gebroken voor Enzo Le Fee, die voor 23 miljoen euro de overstap maakt van AS Roma.

Op dit moment staat Henderson niet op het verlanglijstje van de clubleiding, zo wordt duidelijk. Financieel krijgt Sunderland wel extra mogelijkheden, want Jobe Bellingham lijkt voor een bedrag van 38 miljoen euro inclusief bonussen de overstap te maken naar Borussia Dortmund.

Henderson werd onlangs al gespot op de tribune bij de wedstrijd tegen Sheffield United om promotie naar de Premier League. Dat kan niet los gezien worden van de interesse van de middenvelder zelf om terug te keren.

De aanvoerder van Ajax begon in 2008 zijn carrière bij Sunderland en na 79 wedstrijden in het rood-wit gestreepte shirt verruilde hij zijn jeugdclub voor Liverpool.

De clubleiding van Sunderland 'is zich ervan bewust dat het waarschijnlijk is dat Henderson Ajax komende zomer verlaat', schreef Jacobs eerder. Henderson is een grootverdiener bij Ajax en plaatste zich met de club voor de Champions League.