Khalid Boulahrouz valt opeens uit tegen Jan van Halst: 'Houd even je mond dicht!'

Jan van Halst denkt dat Jong Oranje de EK-kwartfinalestrijd met Portugal gaat overleven, zo vertelt de analist voorafgaand aan het duel bij Ziggo Sport. Als Khalid Boulahrouz zijn voorspelling doet wordt hij door Van Halst onderbroken, tot ongenoegen van de voormalig international.

De jongelingen van het Nederlands elftal nemen het zaterdag op tegen de leeftijdsgenoten van Jong Portugal, die tot dusverre een uitstekend EK beleven. Na drie groepsduels staat de teller op negen doelpunten voor en nul tegen.

Met Geovany Quenda beschikken de Zuid-Europeanen bovendien over een aanvaller die meer dan vijftig miljoen euro waard is, in ieder geval volgens Chelsea, en al drie goals en twee assists noteerde op het eindtoernooi.

Ondanks de stroeve start van Jong Oranje op het EK denkt Van Halst dat het elftal van Michael Reiziger doorstoomt naar de halve finales. “Ik heb echt het gevoel dat ze zich helemaal vast gaan bijten in Portugal”, denkt de analist.

“Ik heb een heel raar gevoel dat ze doorkomen, terwijl Portugal zo de favoriet is.” Dan wordt Boulahrouz eveneens om zijn voorspelling gevraagd. Die heeft er iets minder vertrouwen in.

“Ik hink een beetje op twee gedachten", zegt hij. "Het is maar net hoe zij het veld betreden. Waar ze vertrouwen uit kunnen putten is dat ze verdedigend iets minder kwetsbaar waren en iets meer controle hadden over de wedstrijd”, doelt hij op de krachtmeting met Jong Oekraïne.

Voordat Boulahrouz zijn eindoordeel velt, onderbreekt Van Halst hem. “Komen ze door of niet?”, vraagt hij aan zijn tafelgenoot, die reageert als door een adder gebeten. “Wacht eens. Houd nou even je mond dicht!”, bijt hij de voormalig interim-directeur van Ajax toe.

“Wat ze gaat helpen is efficiënt zijn. Je kan heel gauw zien zo of ze doorgaan of niet”, doelt Boulahrouz tenslotte op het belang van de eerste minuten.