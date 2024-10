Jordan Henderson keert terug op middenveld Ajax, waar Kian Fitz-Jim niet speelt

De opstelling van Ajax voor het uitduel met Heracles Almelo is bekend. Trainer Francesco Farioli kiest ervoor Branco van den Boomen te vervangen door Jordan Henderson, die weer helemaal fit is. In de spits krijgt Brian Brobbey de voorkeur boven Wout Weghorst. Het duel in het Asito stadion begint om 14:30 uur en is te zien op ESPN 3.

Voormalig Heraclied Remko Pasveer verdedigt het doel in Almelo, waar de Ajax-defensie zoals de afgelopen tijd bestaat uit Devyne Rensch, Josip Sutalo, Youri Baas en Jorrel Hato.

Het middenveld wordt gevormd door Klaassen, Henderson en Kenneth Taylor. Van den Boomen, die tegen FC Groningen nog basisspelers waren, moet ditmaal genoegen nemen met een reserverol. Fitz-Jim keert terug van een blessure maar begint in Almelo op de reservebank.

Voorin krijgt Brobbey andermaal de voorkeur boven Chuba Akpom en Weghorst, al was met name laatstgenoemde goud waard in de competitiewedstrijd tegen FC Groningen (3-1). Weghorst, die net als Pasveer een rijk Heracles-verleden heeft, tekende vlak voor tijd voor de voorsprong tegen Groningen, voordat hij ook een assist leverde op Akpom.

Ajax mag voorzichtig naar boven kijken op de ranglijst, al zou puntenverlies een aardig deukje voor de Amsterdamse Champions League-droom kunnen betekenen. "We weten dat we nog een berg te beklimmen hebben. Zoals altijd is onze prioriteit de eerste wedstrijd", blikte Farioli vooruit tegenover Ajax TV.

Ondanks het belang van de wedstrijd tegen Heracles kijkt Farioli ook vast voorzichtig vooruit naar de aanstaande topwedstrijden tegen Feyenoord en PSV. "Het is bijzonder om kort achter elkaar tegen de twee grootste rivalen te spelen, maar we zijn hier niet om te klagen. We willen de beste oplossing vinden en dat is een grote uitdaging en een grote verantwoordelijkheid."

Een geheel fitte selectie heeft Farioli nog niet. "Steven Berghuis traint individueel. Met Sivert Mannsverk en Kristian Hlynsson moet er nog wat gebeuren om terug te keren naar het veld", lichtte de Italiaan toe. Na het duel met Heracles gaat de knop op en wacht het Europa League-treffen met FK Qarabag, uit in Baku.

Opstelling Heracles Almelo: De Keijzer; Benita, Mirani, Mesik, Roosken; De Keersmaecker, 'T Zand, Van Kaam; Podgoreanu, Kulenovic, Engels.

Opstelling Ajax: Pasveer; Rensch, Sutalo, Baas; Hato; Klaassen, Henderson, Taylor; Traoré, Brobbey, Godts.