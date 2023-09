João Félix en João Cancelo beleven heerlijk basisdebuut op feestavond Barça

Zaterdag, 16 september 2023 om 22:55 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:06

Barcelona heeft zaterdag een uitmuntend vervolg gegeven aan zijn seizoen in LaLiga. Het elftal van Xavi denderde in het eigen Estadio Olímpico moeiteloos over Real Betis heen: 5-0. João Félix en João Cancelo scoorden direct bij hun basisdebuut, terwijl ook Robert Lewandowski, Ferran Torres (vrije trap) en Raphinha op het scorebord kwamen. Barça neemt de koppositie over van Real Madrid, dat die zondag tegen Real Sociedad wel weer over kan nemen. Betis staat negende.

Xavi bracht drie wijzigingen aan bij Barca, dat Osasuna versloeg (1-2) voorafgaand aan de interlandbreak. De Portugese nieuwelingen João Cancelo en João Félix maakten hun debuut in de basis (Cancelo was eerder al ingevallen), terwijl Ferran voor het eerst dit seizoen in de basis startte. Frenkie de Jong speelde als gebruikelijk links op het middenveld, met Oriol Romeu en Gavi eveneens in die linie. Pedri ontbrak nog altijd door een blessure. Bij Betis kwamen onder meer ex-Barça-verdediger Marc Bartra en Chadi Riad, die momenteel van de Blaugrana wordt gehuurd, in de ploeg.

João Felix met zijn ?????????????????????????? ?? De huurling laat zijn waarde zien! Barcelona op voorsprong ??#ZiggoSport #LaLiga #BarçaBetis pic.twitter.com/oj0RauzElc — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 16, 2023

Luiz Henrique had Betis na een kwartier op voorsprong moeten zetten, maar de rechtsbuiten schoot na zijn aanname op de borst rakelings naast. In de 25ste minuut maakte João Félix zijn eerste doelpunt namens Barcelona. De aanvaller zag zijn eerste poging half geblokt worden, maar kon in de rebound doelman Rui Silva passeren en vanuit een hele lastige hoek binnenschieten: 1-0. Zeven minuten later kwam Lewandowski dankzij een handig overstapje van João Félix een-op-een met Rui Silva. De spits van Barcelona schoot zonder aarzeling binnen: 2-0.

Dankzij een fantastische redding van Marc-André ter Stegen haalde Barcelona met die stand ook de rust. De Duitse goalie had een prachtige reflex in huis op een poging van dichtbij van Willian José. João Félix zag in de 58ste minuut een buitenspeldoelpunt afgekeurd worden, maar vijf minuten later viel de 3-0 alsnog. Ferran krulde een vrije trap laag om de muur heen en liet Rui Silva daarmee kansloos.

WOW! Ook ??????~?? ?????????????? prikt binnen ?? Een aanval om van te smullen eindigt in de 5-0 ??#ZiggoSport #LaLiga #BarçaBetis pic.twitter.com/8hkHskzGY9 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 16, 2023

Ook invaller Raphinha mocht meedelen in de feestvreugde. De Braziliaan nam de bal op twintig meter van het doel onder de voet aan en plaatste die laag binnen: 4-0. In de 81ste minuut kwam ook de tweede Barcelona-debutant op het scorebord. João Cancelo dribbelde van rechts naar het midden, kapte zijn tegenstander uit en kon zo met zijn favoriete rechter de verre hoek zoeken: 5-0.