Jong FC Utrecht voltooit derde (!) stunt dit seizoen; koploper Roda JC slaat gat

Vrijdag, 22 september 2023 om 22:02 • Laatste update: 22:55

Jong FC Utrecht heeft vrijdagavond een nieuwe stunt bewerkstelligd in de Keuken Kampioen Divisie. De Utrechtse beloftenploeg was in voorgaande seizoenen vaak het lelijke eendje van de competitie, maar blijkt dit seizoen een angstgegner voor titelkandidaten: na FC Groningen en Roda JC werd vrijdag ook SC Cambuur verrassend geklopt: 3-2. Verder bouwde koploper Roda JC met een 4-1 zege zijn voorsprong op achtervolger VVV-Venlo uit tot vier punten. VVV kwam niet verder dan een teleurstellend 0-0 tegen Jong PSV.

Jong FC Utrecht - SC Cambuur 3-2

Al na vier minuten kwamen de beloften uit Utrecht op voorsprong in het Galgenwaard Stadion. Mees Rijks knikte de bal uit een hoekschop via de grond in het doel: 1-0. Lang konden de Domstedelingen niet genieten van de voorsprong. Milan Smit promoveerde na een kwartier spelen een strafschop tot doelpunt: 1-1. Via Smit en Fedde de Jong kregen de Friezen nog in de eerste helft de kans om op voorsprong te komen, maar het vizier stond bij beiden niet op scherp.

Een heerlijke krul van Tobias Augustinus-Jensen ?? — ESPN NL (@ESPNnl) September 22, 2023

Uiteindelijk was het Jong Utrecht dat in de laatste minuut van de eerste helft op voorsprong kwam. Tobias Augustinus Jensen krulde de bal van de rand van het strafschopgebied schitterend langs Cambuur-doelman Daan Reiziger. Cambuur leek vroeg in het tweede bedrijf op gelijke hoogte te komen. Uit een corner vloog de bal uit de kluts in het doel. Jong Utrecht-doelman Kevin Gadellaa had de bal echter al klemvast en het doelpunt werd dus afgekeurd. Na een uur spelen maakte invaller Youns Gabriele El Hilali de gelijkmaker. De Italiaan kreeg de bal in de rebound voor zijn voeten en werkte koeltjes af: 2-2. In de slotfase trok Jong Utrecht de wedstrijd dan toch naar zich toe. Rafik el Arguioui maakte een geweldige solo op de achterlijn en maakte de kans vervolgens zelf af: 3-2.

Roda JC - FC Den Bosch 4-1

In een eerste helft met weinig kansen kwam koploper Roda JC in de blessuretijd op voorsprong. Maximilian Schmid schoot een lage voorzet tegen de touwen en maakte zo zijn derde doelpunt op rij. In de tweede helft werd FC Den Bosch steeds beter, tot in de 55e minuut het noodlot toeslag. Jaron Vicario maakte op de middenlijn een harde overtreding en kreeg de rode kaart gepresenteerd. Met tien man kwam Den Bosch er niet meer aan te pas in Kerkrade. Een kwartier voor tijd schoot Enrique Peña Zauner via de binnenkant van de paal de 0-2 tegen de touwen.

In de 85e minuut maakte Roda er ook nog 3-0 van. Lennerd Daneels kapte naar binnen en krulde de derde Limburgse treffer tegen de touwen. Ook 3-0 bleek uiteindelijk niet de eindstand. Luttele minuten later wilde Roda-verdediger Matisse Didden de bal terugspelen op zijn doelman. Hij had echter niet gekeken en schoot de bal zo zijn eigen doel in. Toch wist Roda in de blessuretijd alsnog te winnen met een marge van drie. Metehan Güclü maakte er met zijn hoofd nog 4-1 van.

ADO Den Haag - Telstar 1-1

Henk Veerman had een klein half uur nodig voor zijn treffer. De spits van ADO kreeg de bal aanvankelijk een-op-een niet voldoende over doelman Joey Houweling heen, maar kon enkele minuten later alsnog een lage voorzet van Joel Ideho binnenschuiven: 1-0. Veerman had de voorsprong kort na rust kunnen verdubbelen, maar schoot op de paal. Telstar profiteerde en kwam in de 56ste minuut op 1-1. Mees Kaandorp schoot binnen op aangeven van Zakaria Eddahchouri. In de slotfase kreeg Sacha Komljenovic de bal uit de combinatie in kansrijke positie voor de voeten, maar de ADO-invaller schoot ver over.

Jong PSV - VVV-Venlo 0-0

Op een kletsnatte Herdgang waren beide ploegen niet in staat om in de eerste 45 minuten een schot op doel te lossen. Het meeste gevaar voor rust kwam van de voet van VVV-aanvaller Magnus Kaastrup, die zijn schot gesmoord zag worden. Na rust werden de kansen voor de Limburgers groter. Zes minuten voor tijd dacht Michalis Kosidis te gaan scoren, maar de bal werd op het nippertje geblokt door Jong PSV.

Helmond Sport - FC Groningen 1-2

De ontmoeting in Helmond begon een kwartier later, omdat de meegereisde fans uit Groningen vertraging hadden opgelopen tijdens de lange reis richting Noord-Brabant. Kevin van Veen had de supporters uit het hoge noorden kunnen laten juichen voor rust, ware het niet dat hij vrij voor het doel naast schoot. De 0-1 voor Groningen kwam er alsnog in minuut 70, toen Thom van Bergen uit een hoekschop het net wist te vinden. Bij het vieren van de goal werden plastic bekers op het veld gegooid, waardoor het duel tijdelijk stillag. Het leek alsnog mis te gaan voor de bezoekers toen Marco Rente aan het shirt trok van Hakon Lorentzen, die voor open doel binnen kon schieten, en rood kreeg. Martijn Kaars schoot vervolgens raak vanaf de strafschopstip: 1-1. Groningen won met tien man alsnog, omdat invaller Liam van Gelderen ver in blessuretijd de winnende treffer maakte.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Roda JC Kerkrade 7 6 0 1 15 18 2 VVV-Venlo 7 4 2 1 6 14 3 FC Groningen 7 4 1 2 8 13 4 SC Cambuur 7 4 1 2 4 13 5 FC Emmen 7 3 3 1 3 12 6 ADO Den Haag 7 3 3 1 2 12 7 Jong AZ 7 3 2 2 2 11 8 De Graafschap 6 3 1 2 1 10 9 FC Dordrecht 7 2 4 1 1 10 10 Jong FC Utrecht 7 3 1 3 -3 10 11 Jong PSV 7 3 1 3 -6 10 12 FC Eindhoven 5 2 3 0 3 9 13 Willem II 6 2 2 2 -1 8 14 MVV Maastricht 5 2 1 2 1 7 15 NAC Breda 7 2 1 4 -4 7 16 Helmond Sport 7 2 1 4 -4 7 17 FC Den Bosch 7 2 0 5 -6 6 18 TOP Oss 6 1 1 4 -3 4 19 Jong Ajax 6 0 1 5 -10 1 20 Telstar 7 0 1 6 -9 1