Johnny de Mol komt met hartverwarmende oproep voor Hélène Hendriks

Niet Hélène Hendriks, maar Johnny de Mol is de komende weken de presentator van de talkshow De Oranjezomer op SBS6. Hendriks moet revalideren na een operatie en is dus voorlopig uit de roulatie. Wanneer de Bredase terugkeert kan producent Talpa nog niet zeggen.

De Mol presenteerde de talkshow maandagavond voor de eerste keer en deed direct een oproep. ''Het leek me leuk om Hélène met zijn allen en masse een kaartje te sturen. Een tekening, of een mooi gedichtje.''

Kort na de woorden van De Mol verschijnt een adres in beeld om de kaarten naar toe te sturen. ''Aan het einde van de week hoop ik een grote postzak naar haar toe te brengen. Dat zal haar zeker goed doen.''

De onlangs geopereerde Hendriks zou in eerste instantie van 26 mei tot 18 juli De Oranjezomer presenteren, maar daar gaat voorlopig dus een streep door. In Shownieuws werd zondag geopperd dat ze de hele zomer nodig heeft om te revalideren.

''Johnny (de Mol, red.) vervangt Hélène in ieder geval de eerste vier weken. De komende tijd kijken we met elkaar naar de presentatie voor de weken daarna'', liett producent Talpa maandag weten in een bulletin.

De woordvoerder kon niet met zekerheid zeggen of Hendriks later deze zomer het stokje overneemt van De Mol. ''Dit is wat ik er op dit moment over kan delen.''

Johan Derksen onthulde onlangs dat Hendriks een zenuwklem in haar rug heeft zitten. ''Ze is vrij ziek. Die operatie is ontzettend tegengevallen en heeft ook veel langer geduurd dan gepland was. Ze is heel matig ter been. De dokter heeft gezegd dat ze nog lang pijn zal houden'', zo klonk het in de podcast Groeten uit Grolloo.