John van ‘t Schip wijst naast Martha nog een schuldige aan bij tegengoal Ajax

Zondag, 3 december 2023 om 17:09 • Mart van Mourik

John van ‘t Schip is tevreden over de zege van Ajax tegen NEC. Zondagmiddag wonnen de Amsterdammers met 1-2 in het Goffertstadion, al liep de spanning in de slotfase nog wel flink op na de late aansluitingstreffer van Elayis Tavsan.

Ajax heeft zich zondag ternauwernood hersteld van de Europese zeperd tegen Olympique Marseille (4-3 verlies). Doelpunten van Kristian Hlynsson en Carlos Forbs waren genoeg voor de volle buit tegen NEC: 1-2. Daardoor keerden de Amsterdammers weer terug in het linkerrijtje.

“Dit soort wedstrijden zijn niet makkelijk, omdat we een aantal dagen geleden nog een moeilijke uitwedstrijd hebben gehad in Frankrijk”, concludeert Van ‘t Schip direct na afloop voor de camera van ESPN. “Het is een teken van karakter dat we vandaag wisten te winnen.”

“We hadden in de rust al het idee dat het doelpunt eraan zat te komen, maar we slaagden er langere tijd niet in de goal te maken. We waren heel blij dat die 0-1 viel. Het was een goede actie van Brobbey, waarna Hlynsson het fraai afrondde.”

In de slotfase werd het nog spannend voor Ajax, want in de slotminuut van de reguliere speeltijd tekende Tavsan na een fraaie individuele actie nog de 1-2 aan. Ar'Jany Martha leek zich eenvoudig te laten passeren bij de tegentreffer, maar volgens Van ‘t Schip is hij niet de enige schuldige.

“Het is zeker zo dat hij te makkelijk omspeelt wordt, maar hij had veel meer rugdekking kunnen krijgen. Carlos Forbs had dichter bij Martha kunnen staan zodat hij de buitenkant kon afschermen, maar dat zijn dingen die we gaan bekijken”, aldus Van ‘t Schip.

Komende woensdag keert Ajax voor vijf minuten plus blessuretijd terug naar Waalwijk, waar de ploeg van Van ‘t Schip een 2-3 voorsprong verdedigt tegen RKC Waalwijk. Eerder dit seizoen werd het duel gestaakt vanwege een ernstige blessure bij doelman Etienne Vaessen.