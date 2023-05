John Heitinga neemt het op voor hard uitgefloten Edwin van der Sar

Zondag, 21 mei 2023 om 19:37 • Jeroen van Poppel

John Heitinga is niet blij met het uitfluiten van Edwin van der Sar. De trainer van Ajax neemt het na afloop van de wedstrijd tegen FC Utrecht (3-1 winst) op voor de algemeen directeur, die uitgejouwd werd toen hij voorafgaand de vertrekkende Maarten Stekelenburg wilde toespreken. "Edwin doet ook heel veel dingen erg goed", aldus Heitinga op de persconferentie.

Van der Sar kon zijn dankwoord aan Stekelenburg, die na het seizoen stopt als doelman, nauwelijks uitspreken, omdat de fans bleven fluiten. "Het is een icoon", reageert Heitinga. "Het is een moeizaam jaar, dus ook voor Edwin. Voor ons allemaal. Pijnlijk? Het is natuurlijk nooit leuk, maar ik ben wel iemand die positief is ingesteld. Dat moeten we met z’n allen gaan doen. Dat hangt niet van één persoon af."

Heitinga wilde zowel op de persconferentie als in gesprek met Hans Kraay junior van ESPN niet ingaan op zijn toekomst. Nog altijd is onduidelijk of de coach bij Ajax blijft. "Het zal niet lang meer duren voordat er duidelijkheid komt", aldus Heitinga tegen Kraay junior. "Maar ik ga me eerst op onze laatste competitiewedstrijd concentreren."

"Je mag het volgende week nog een keer proberen. Dan heb je meer kans, want dan is het echt het einde van het seizoen." Kraay junior concludeert daaruit dat Heitinga mogelijk al gesproken heeft met technisch directeur Sven Mislintat. "Dat hoor je volgende week, Hans. We moeten zelf zorgen dat we winnen in Enschede." Ajax kan met winst bij FC Twente nog tweede worden, indien PSV dan verliest bij AZ.