Johan Derksen ziet Ajax groot risico nemen: 'Dat geef je toch niet aan hem?'

Johan Derksen neemt in de podcast Groeten uit Grolloo ook het actuele voetbalnieuws onder de loep. De vermaarde analist uit Drenthe toont zich kritisch over de terugkeer van John Heitinga bij Ajax.

''Heitinga wordt op een voetstuk gezet, want die heeft de Ajax-cultuur. Maar het is niet de grootste personality'', is Derksen sceptisch over de aanstelling van Heitinga als hoofdtrainer bij Ajax.

''Hij heeft alleen bij Ajax even als interim-trainer op eigen benen gestaan. En toen liet hij geen al te beste indruk achter'', vervolgt De Snor zijn kritische analyse over de opvolger van Francesco Farioli. ''En als assistent bij Liverpool krijg je wat mee van de eer, en van het feit dat de club fantastisch gepresteerd heeft. Maar Heitinga had daar geen enkele verantwoordelijkheid.''

Derksen voorziet een zware rol voor Heitinga bij Ajax. ''Hij heeft de verantwoordelijkheid over een beursgenoteerd bedrijf. Dat geef je toch niet aan iemand die nog nooit een leidinggevende functie heeft gehad?''

''Het is een hele keurige jongen. Maar die voetballers denken dat alles ze komt aanwaaien. Maar het is nogal wat, een bedrijf leiden. Maar je kunt niet iemand zo van een voetbalveld plukken en een bedrijf in handen geven'', toont Derksen zich andermaal sceptisch over de keuze voor Heitinga.

Heitinga tekende onlangs een tweejarig contract bij Ajax, na avonturen in Engeland bij West Ham United en Liverpool. Marcel Keizer en Frank Peereboom worden zijn assistenten in Amsterdam.

De nieuwe trainer van Ajax werkte in 2023 een halfjaar als tussenpaus in de Johan Cruijff ArenA, na het ontslag van Alfred Schreuder. Ajax koos destijds voor Maurice Steijn, waarna Heitinga richting de Premier League vertrok.