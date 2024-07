Derksen vernietigend: 'Snotneus, prinsje huilebalk. Presteert niets in Oranje'

Johan Derksen vernietigend over Xavi Simons: ‘Snotneus en prinsje huilebalk. Presteert niets in Oranje’

Johan Derksen heeft bijzonder weinig sympathie voor Xavi Simons. De vaste tafelgast van Vandaag Inside Oranje snapt werkelijk niet waar de aanvallende middenvelder van het Nederlands elftal het lef vandaag haalt om niet met de Nederlandse pers te praten.

"Die snotneus wil nou niet meer met de media praten", trapt Derksen af in de uitzending van donderdagavond. "Prinsje huilebalk, zeg. Hij heeft niets gepresteerd."

"Hij schiet een bal erin en loopt gelijk naast zijn schoenen. Wie denkt dat aapie dat hij is?", maakt Derksen korte metten met Simons na zijn besluit om de Nederlandse journalisten te ontlopen.

Simons opende woensdagavond op prachtige wijze de score voor Nederland tegen Engeland in de halve finale op het EK. Het was onvoldoende om de finale te bereiken, want the Three Lions knokten zich terug en winnen met 1-2 dankzij een goal van Ollie Watkins in de slotminuut.

"Alleen de buitenlandse media staat hij te woord. Maar de Nederlandse media, nee, die hebben hem echt kapotgemaakt", zo verduidelijkt Valentijn Driessen het standpunt van Simons. "Ik zou niet weten hoe of wat. Het is mij volledig ontgaan, want je krijgt hem sowieso nooit te spreken. Wanneer kunnen we hem dan kapotmaken?", vraagt Driessen zich hardop af.

Verplicht praten?

Derksen haakt daar direct op in. "Maar vind jij niet dat als een speler voor het Nederlands elftal speelt, dat de KNVB een soort contract met zo'n speler moet hebben dat hij de media te woord moet staan? Dat hoort bij zijn vak als international."

"Want zo'n voorlichter grijpt niet in en Koeman, die ons ook klootzakken vindt, denkt: Mooi, dan krijgen ze hem ook niet te spreken. En zo moddert het door. Maar het publiek is de dupe. Die hebben een godsvermogen betaald en zijn geïnteresseerd in die 'nono-teksten' van die kleine dreumes", aldus Derksen.

Driessen zegt tot slot dat het niet zo'n groot item is. "Ik denk dat we er weinig aan missen. En als hij wel een interview geeft, zal je er ook niet steil van achterover slaan. Die perschef (Bas Ticheler, red.) probeert het nog bij Xavi, maar die heeft daar schijt aan. Want zo'n perschef heeft totaal geen autoriteit. Ze doen wat ze zelf willen."

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!



Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties